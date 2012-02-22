جنگ با ایران می تواند در شرایط کنونی برای آمریکا گران تمام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، این روزنامه در مطلب خود آورده است: دولت اوباما دچار دودستگی در قبال رفتار با ایران است و سعی می‌کند آتش اسرائیل را آرام نماید.



در ادامه این مطلب این روزنامه آورده است: در حالی که تنش بین ایران و اسرائیل و غرب همچنان ادامه دارد چه انتظاری می توان از بازدید هیئت آژانس از ایران داشت. دریافت تضمین از جمهوری اسلامی در این شرایط سخت تر به نظر می رسد. بسیاری از غربی ها، حتی اگر دلیل قاطعی برای آن وجود نداشته باشد، شک ندارند که ایران به دنبال کسب سلاح هسته ای است. در آمریکا دودستگی بین کسانی که معتقدند تحریم ها کاری را از پیش نخواهد برد و امنیت اسرائیل را سرلوحه کار خود قرار می دهند و کسانی که بیم شکل گیری یک درگیری تمام عیار در خاورمیانه را داشته و متعقدند باید به تحریم های اعمالی فرصت داد، بوجود آمده و بحث های گسترده ای شکل گرفته است.

در بخش دیگری از مطلب لوتان آمده است: کاخ سفید نیز بر این اعتقاد است که باید زمان بیشتری برای اثر بخشی تحریم ها قائل شد. [تحریم ها] برای رئیس جمهوری آمریکا، مسئله اساسی است. چرا که به درگیری نظامی کشیده شدن با ایران و آتش افروزی در خاورمیانه، می تواند برای وی در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، گران تمام شود. با این حال برخی نگرانند که نتانیاهو که در حال حاضر روابط سردی با کاخ سفید دارد، نهایتا به سمت تدارک حمله و اجرایی نمودن آن برود. حمله ای که بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان، عملیاتی بودن آن را مورد تردید و کارایی آن را نیز ضعیف دانسته و تنها آن را موجب ایجاد یک درگیری فزاینده منطقه ای تلقی می نمایند.