هادی آیت الللهی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص شائبه دخالت وزارت ورزش در انتخابات فدراسیون فوتبال تصریح کرد: من چنین دخالتی را احساس نمی کنم، چرا که محمد عباسی وزیر ورزش هم صراحتا اعلام کرده است از گزینه ای که مجمع انتخاب کند، حمایت می کند. من در انتخابات گذشته هم حضور داشتم و دخالت های سازمان ورزش مشخص بود، در حالی که الان هیچ اتفاق خاصی از طرف وزارتخانه رخ نداده است.

وی افزود: از آن گذشته اعضای مجمع و روسای هیئت های فوتبال خودشان حرف های زیادی برای گفتن دارند و دارای ثبات و استقلال رای هستند. به همین خاطر شاهد انتخابات سالمی خواهیم بود.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با تاکید بر اینکه کفاشیان از دو گزینه ریاست دیگر اصلح است، تاکید کرد: عزیزالله محمدی هم برای فوتبال زحمات زیادی کشیده است. او حتما شرایط را برای کار فراهم دیده که در انتخابات شرکت کرده است. با این حال من کفاشیان را به دو گزینه دیگر ترجیح می دهم .

" کفاشیان به رایزنی من با هیئت های استانی نیاز ندارد و او خود به خود گزینه اصلی هیئت هاست". آیت اللهی با بیان این مطلب گفت: کفاشیان مدیری نیست که تازه به ورزش آمده باشد. او برای همه به خصوص هیئت های فوتبال در سراسر ایران شناخته شده است و نیازی به تلاش من برای صحبت با روسای این هیئت ها ندارد.

وی در پاسخ به این سئوال که " آیا امکان کنار کشیدن کفاشیان از انتخابات وجود دارد یا خیر؟"، خاطرنشان کرد: هر سه گزینه تا روز آخر شرایط را سبک سنگین می کنند بعد از آن تصمیم می گیرند که در انتخابات شرکت کنند یا نه. در هر صورت کفاشیان عزمش را برای حضور در انتخابات جزم کرده است و در اینصورت احتمال دارد که محمدی به نفع کفاشیان کناره گیری کند.

آیت اللهی درباره " فشارهای وزارت ورزش برای انصراف از کفاشیان و تماس به اعضای مجمع برای رای دادن به یک گزینه خاص" تصریح کرد: این تماس ها روز اول گرفته شده که کفاشیان بر همین اساس در انتخابات شرکت کرده است. زنگ روز آخر هم رایی است که اعضای مجمع به گزینه مورد نظر خودشان می دهند نه سایر گزینه ها.

وی که به عنوان نایب رئیس اول کفاشیان هم برای حضور در فدراسیون بعدی معرفی شده است، در پایان با اشاره به برنامه هایش گفت: با توجه به تغییراتی که در وظایف نایب رئیس اول بوجود آمده است، قصد داریم شاخص های امر توسعه فوتبال و همچنین چشم انداز 20 ساله را پیگیری کنیم. همچنین باید به باشگاه ها کمک کنیم تا هر چه زودتر به سمت حرفه ای شدن پیش بروند. البته سال 91 برای فوتبال ملی یک سال پرکار است و باید برنامه هایی را برای تیم ملی بزرگسالان، جوانان و نوجوانان در نظر بگیریم.

انتخابات فدراسیون فوتبال روز پانزدهم اسفندماه برگزار می شود. علی کفاشیان، عزیزالله محمدی و محمد حسین قریب سه گزینه اصلی ریاست فدراسیون هستند.