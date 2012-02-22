نادر فریادشیران در گفتگو با خبرنگار مهر، با یادآوری اینکه هزینه اداره تیم فوتبال سایپا در دهمین دوره لیگ‌برتر چیزی بالغ بر 4 میلیارد و 200 میلیون تومان بوده، ضمن بیان مطلب فوق گفت: سال گذشته بیشترین پولی که به بازیکنان تیم سایپا دادیم مربوط به ابراهیم صادقی بود که رقمی حدود 300 میلیون تومان می‌شد اما ظاهرا در این فصل هزینه‌های تیم سایپا دو برابر فصل گذشته شده است.

وی افزود: فصل گذشته درست همین زمان از مسابقات لیگ یک امتیاز کمتر از امروز داشتیم اما باید توجه داشته باشید که ما با همه امکانات و شرایطی تا این تعداد امتیاز کسب کرده بودیم و تیم امروز با چه وضعیتی توانسته 31 امتیاز کسب کند.

مربی پیشین تیم فوتبال سایپای البرز جوانگرایی و بها دادن به بازیکنان جوانان را یکی از دستاوردهای دوره حضور مایلی‌کهن در جمع نارنجی پوشان عنوان کرد و بازیکنانی چون هادی عقیلی، حسین کاظمی، مهدی امیرآبادی، مجید غلام نژاد، مسعود شجاعی، محسن خلیلی و ... را ماحصل جوانگرایی مایلی کهن در این تیم خواند.

فریادشیران ضمن تاکید براینکه فصل یازدهم لیگ برتر زمان ثمر دادن تلاش مایلی‌کهن و کادرفنی همراهش در تیم سایپا بوده، تاکید کرد: تغییرات حق طبیعی مدیریت باشگاه است اما زمانی که مسئولان باشگاه سایپا پشت خط برنامه‌ای چون 90 می‌آیند، بهتر است واقعیت‌ها را عنوان کنند و بگویند مایلی‌کهن به بازیکنان جوان و تیم‌های پایه بها می‌داد، هدفگذاری ما در فصل گذشته چه بود و امروز چه شده است، سال گذشته چه امکاناتی داشتیم و امروز چه امکاناتی در اختیار تیم قرار گرفته است و ... .

وی به انتقاد از مسئولان باشگاه سایپا پرداخت و گفت: حق مربیگری من در تیم سایپا تازه روز دوشنبه پرداخت شده است. آقایانی که به خیلی از چیزها اعتقاد دارند چرا بعد از فصل دهم لیگ با مایلی کهن تسویه حساب کردند اما پول من و آقای باغ‌آبادی را با چند ماه تاخیر آنهم توسط سازمان لیگ برتر دادند. چرا؟

مربی پیشین تیم فوتبال سایپای البرز یکی از مهمترین مشکلات مجید صالح در این تیم را عدم شناخت از بازیکنان خواند و خاطرنشان کرد: در هیئت مدیره باشگاه سایپای البرز یک مدیر فوتبالی وجود دارد. بدون شک اگر در هیئت مدیره این باشگاه یک مربی فوتبالی پیدا کردید من حرفهایم را در مورد این باشگاه پس می‌گیرم و پولی که از این باشگاه گرفته‌ام را پس می‌دهم.

وی برای مجتبی تقوی در تیم سایپا آرزوی موفقیت کرد و افزود: پیش از آغاز فصل دهم لیگ برتر زمزمه‌های حضور تقوی در تیم سایپا شنیده می‌شد. ما به عنوان بازیکن و دستیار افتخار همکاری با تقوی را داشته‌ایم اما بهتر بود اگر دوستان علاقه‌ای برای همکاری با این مربی داشتند، بیخود هزینه نمی کردند و به یک کادر فنی دیگر پول نمی دادند.

فریاد شیران از مسئولان این باشگاه خواست واقعیت‌ها را بگویند و افزود: پروژه حضور مجتبی تقوی در تیم سایپا از سال گذشته آغاز شده بود.

وی با یادآوری اینکه تیم سایپا فصل گذشته در آخرین روز مسابقات لیگ برتر با شکست قهرمان آن دوره از رقابت‌ها در لیگ ماند، افزود: در شرایطی که ما خوشحال از پیروزی و ماندن در لیگ برتر بودیم، آقای کوشا مدیرعامل باشگاه مصاحبه کرد و از تغییرات در کادر فنی خبر داد.

مربی پیشین تیم فوتبال سایپای البرز، مدیرعامل سایپا را یک مدیر غیرفوتبالی خواند و گفت: فرادی روزی که تیم در لیگ برتر ماند، مراسمی در یکی از تالارهای پارک چیتگر برگزار شد تا از بازیکنان قدردانی شود. در این مراسم آقای مایلی کهن حضور نداشت اما من خیلی محترمانه از آقای کوشا پرسیدم که چرا اینطور بحث تغییرات در تیم را مطرح کرده است. من این صحبت را پس از قدردانی از تمام عوامل باشگاه عنوان کردم.

وی در ادامه تصریح کرد: من این صحبت‌ها را مطرح کردم و به همین خاطر تنبیه‌ام کردند و پولم را با هشت ماه تاخیر دادند. آنها قصد تنبیه مرا داشتند، پس چرا پول آقای باغ آبادی را نیز با تاخیر دادند.

فریاد شیراندر خاتمه اظهار داشت: 9 فصل در تیم سایپا کار کرده‌ایم و در این مدت سه نسل را به فوتبال ایران معرفی کردیم. بدون شک دل من برای این تیم بیش از برخی‌ها می سوزد و به این تیم تعلق خاطر دارم.