به گزارش خبرنگار مهر، درصفحه‌‌ها و لابه‌لای ستون‌های روزنامه‌‌های امروز چهارشنبه اخبار جالب و ویژه‌‌ای به چشم می خورد:

خاتمی: تحریم، یعنی محو جریان اصلاحات

روزنامه جوان در ستون "برداشت" به سخنان خاتمی که در آن در خصوص انتخابات مجلس و نحوه حضور اصلاح طلبان سخن گفته، آورده است: محمد خاتمی اخیرا در جلسه ای با برخی اصلاح طلبان به آنان تاکید کرده است که هر گونه سخن به میان آوردن از تحریم و عدم شرکت در انتخابات به منزله محو این قشر از فضای سیاسی کشور و بی آینده شدن مطلق این گروه است. در این نشست تاکید شده است با توجه به تایید صلاحیت ها، سخن گفتن از شرایط نابرابر انتخاباتی و ... بیهوده است و باعث مضحکه شدن جناح دوم خرداد خواهد شد. در عین حال خاتمی با تاکید بر فواید حضور در انتخابات از حاضران خواسته است که با قوت به مسیر خود ادامه دهند. همچنین مقرر شده است برای نیل به این امر خاتمی مذاکراتی را با مجمع روحانیون برای صدور بیانیه دعوت به مشارکت در انتخابات انجام دهد.

صدر و علوی رد صلاحیت شدند

فرهیختگان در ستون "تا انتخابات" با اشاره به رد صلاحیت ها و اعلام نهایی نامزدهای تایید شده، در خبری نوشت: شهاب الدین صدر و حجت الاسلام علوی کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس رد صلاحیت شدند. روز دوشنبه اسامی نهایی تایید صلاحیت شدگان نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد که بر این اساس شهاب الدین صدر سرلیست جبهه بصیرت و بیداری اسلامی و حجت الاسلام علوی سرلیست جبهه ایستادگی رد صلاحیت شدند. شهاب الدین صدر پس از قرار نگرفتن در لیست جبهه متحد اصولگرایان، جبهه بصیرت و بیداری اسلامی را راه اندازی کرده بود. حجت الاسلام علوی هم اینک رئیس شورای عالی جبهه ایستادگی است.

تهدید جالب یک کاندیدا

روزنامه خراسان در ویژه های خود در خبری تحت این عنوان نوشت: یکی از کاندیداهای حاضر در انتخابات مجلس نهم در غرب کشور اعلام کرده که در صورت پیروزی در انتخابات، اولین اقدام خود را برکناری مدیرانی قرار خواهد داد که در انتخابات وی را همراهی نکنند یا با کاندیدای رقیب سازش داشته باشند. وی برای نشان دادن عزم خود در این موضوع، فهرستی شامل 8 مدیر از یک شهر حوزه انتخابیه مذکور، 4 مدیر از شهر دیگر و یک مسئول از دیگر بخش حوزه انتخابیه خود را اعلام و آنها را تهدید به برکناری کرده است.

سکه ارزان می شود

قدس در ستون "جهت اطلاع" به سخنان بهمنی رئیس کل بانک مرکزی در خصوص تحویل به موقع سکه های پیش فروش شده و تاثیر آن بر قیمت های بازار خرید و فروش سکه اشاره کرده و آورده است: رئیس کل بانک مرکزی از تحویل به موقع سکه های پیش فروش شده بانک مرکزی خبر داده و گفته است: با ورود سکه های پیش فروش بانک مرکزی به بازار در موعد مقرر، قیمت سکه ها در بازار کاهش می یابد.

محصول بدون مشتری نداریم

روزنامه قدس همچنین نوشت: معاون وزیر نفت با تشریح جزئیات برنامه وزارت نفت برای دور زدن تحریم صادرات پتروشیمی ایران از افزایش مشتریان خارجی پتروشیمی کشور خبر داده و گفته است: هم اکنون هیچ محصول بدون مشتری در انبارها نداریم.

خودمان را گول نزنیم! ما کاره ای نیستیم

در ویژه های کیهان می خوانیم: عضو مرکزیت گروهک منحله فدائیان خلق می گوید: "فراخوان خیابانی حتما شکست می خورد و نتیجه مستقیم آن رخنه ناامیدی و تفرقه بیشتر در اپوزیسیون است". علی کشتگر در گویانیوز تصریح کرد: اگر نخواهیم خود و دیگران را گول بزنیم باید بپذیریم که اپوزیسیون به دلایل مختلفی که در این چند سطر جای پرداختن به آن نیست آماده تحمل هزینه های سنگین خیابانی نیست. کسانی که بدون توجه به این شرایط فراخوان می دهند جنبش را تقویت نمی کنند، برعکس آن را دچار فتور و تفرقه می کنند! به توان رهبری و عقل سیاسی کسانی که از فراخوان های پیشین درس کافی نگرفته اند باید شک کرد. سری که از خستگی و زخم پیکر بی خبر است و به آن فرمانی می دهد که عملی نیست را نمی توان سر آن پیکر دانست!

تولید نفت عربستان کاهش یافت

تهران امروز در بخش "باشگاه بین الملل" از کاهش تولید نفت عربستان خبر داده و نوشته است: موسسه تحقیقاتی جودی اعلام کرد میزان تولید و صادرات نفت عربستان طی ماه دسامبر نسبت به نوامبر 237 هزار بشکه در روز کاهش داشته است. به گزارش فارس به نقل از پایگاه اینترنتی بلومبرگ موسسه جودی در این گزارش افزود میزان تولید نفت عربستان طی ماه دسامبر با 237 هزار بشکه کاهش نسبت به نوامبر به کمتر از 9.81 میلیون بشکه در روز رسیده است. بر اساس این گزارش تولید نفت عربستان طی ماه نوامبر به بیش از 10.047 میلیون بشکه در روز رسیده بود که این میزان تولید در سی سال اخیر بی سابقه بوده است.

شکنجه 4 گروگان ایرانی

جام جم در ستون "سایه خبر" با اشاره به موضوع ربایش مهندسان ایرانی شاغل در سوریه، آورده است: شبکه خبری بی بی سی اعتراف کرد مستند پخش شده در این شبکه در مورد گروگان های ایرانی در سوریه واقعیت نداشته و گروگان های ایرانی در شرایط شکنجه و فشار روحی، اظهاراتی غیر واقعی ابراز کرده اند. چندی پیش گروهی از مهندسان ایرانی که در نیروگاه جندر سوریه مشغول به کار بودند توسط مخالفان دولت سوریه ربوده شدند. پس از آن فیلمی از آنان پخش شد که بسیاری از رسانه های کشورهای غربی و همچنین عربی با پخش آن تلاش کردند وانمود کنند ایران در سرکوب اعتراضات در سوریه نقش داشته است، اما سرانجام تلویزیون بی بی سی مجبور شد اعلام کند که این حرکت شگرد تبلیغی و بی رحمانه بوده است و گروگان های ایرانی در شرایط شکنجه و فشار روحی بو برای فشار بر سوریه چنین اعترافاتی کرده اند.

8 ماه حبس و 50 ضربه شلاق برای مزاحم فائزه هاشمی

جام جم همچنین در خبری تحت این عنوان نوشت: ‌در حالیکه فائزه هاشمی رفسنجانی به دلیل توهین به مسئولان نظام به ۶ ماه حبس محکوم شده بود، سعید تاجیک به جرم توهین به هاشمی رفسنجانی و فائزه هاشمی به ۸ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شد. فائزه هاشمی دختر دوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی نیز چندی قبل از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تهران ‌به 6 ماه حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های سیاسی و فرهنگی محکوم شد‌. غلامعلی ریاحی وکیل فائزه هاشمی رفسنجانی گفته که ‌پرونده موکل خود ‌به دادگاه تجدیدنظر رفته اما هنوز ‌نتیجه آن معلوم نیست ‌و حکمی نیز ابلاغ نشده است.

جنبش سبز مثل کف روی آب آمد و رفت

وطن امروز در مطلبی نوشت: پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن جریان فتنه را فاقد فکر و برنامه ریزی دانست و گفت: جریان اعتراضی ما به دلیل احساسی و هیجانی بودن یک بار بود برای همیشه که مانند کف روی آبی آمد و رفت.به گزارش باشگاه خبرنگاران، مهدی خلجی کارمند ارشد موسسه مطالعات خاور نزدیک انستیتو واشنگتن وابسته به دستگاه اطلاعاتی آمریکا ، در مصاحبه با صدای آمریکا گفت: اپوزیسیون خارج از کشور نماینده همه اقشار مردم ایران نیست ، ما برای مبارزه سیاسی علیه جمهوری اسلامی نیازبه تفکر منسجم و برنامه ریزی محتاطانه و دور اندیشانه داشتیم تا با تداوم آن بعد از ده سال به نقطه مطلوبمان برسیم ! ما از سال 76 تا حال حاضر مدام از طرف جمهوری اسلامی عقب رانده شده ایم . وی جریان ( فتنه ) را فاقد فکر و برنامه ریزی دانسته و گفت : جریان اعتراضی ما به دلیل احساسی و هیجانی بودن یک بار بود برای همیشه که مانند کف روی آبی آمد و رفت .کسانی که به نمایندگی موسوی و کروبی ( سران فتنه ) به خارج از کشور آمدند، بعد از دو سال یک فکر یا یک عمل صحیح ارائه ندادند، حتی نتوانستند یک رسانه موفق درست کنند ، گروههای داخل کشور را که هیچ، گروههای خارج از کشور را هم نتوانستند دور هم جمع کنند و حرف بزنند.خلجی در خصوص موسوی و کروبی ( سران فتنه ) نیز گفت: “ اگر اینها هم از حبس خارج شوند هیچ تاثیری بر جنبش سبز ( فتنه ) نمی‌گذارد. چون اینها آمادگی مسئولیتی که بر عهده شان بودند را نداشتند و فاقد بینش روشنی بودند و ما را دچار توهم کردند.این ضد انقلاب مرتبط با دستگاههای اطلاعاتی آمریکا همچنین با رد ارتباط جنبش های عربی در منطقه با فتنه سبز اظهار داشت: جنبش سبز سرشار از چنین اهداف و آرمانهای مبهم است و آنچه که ما می بینیم توهم جنبش سبز است، این هیجانات ما بیشتر در فیس بوک و فضای مجازی است و در دنیای واقعی مردم زندگی خودشان را می کنند و ما سرگردانیم.

شوخی باهنر با احمدی نژاد

شرق در ستون "مهم نیست" در خبری تحت این عنوان نوشت: محمدرضا باهنر گفته با وجود تلاش زیاد دولت، برای ایجاد اشتغال پایدار، برنامه درست و حسابی در این دولت نداشته​ایم و این آمارهایی که مبنی بر ایجاد دو و نیم میلیون شغل ارائه می​دهند، شوخی است! در طول برنامه پنجم ما محاسبه کردیم اگر همه سرمایه​های کشور بسیج شود، بیش از یک میلیون و صد هزار شغل در هر سال، نمی​توان ایجاد کرد.البته هربار که به این آمارهای دولت اعتراض می​کنیم آقای رئیس ​جمهوی می​گوید شما چرا با اشتغالزایی دولت مخالفید! در حالیکه ما مخالف نیستیم. حرفمان این است که به قول معروف، با 100 تومان پول نمی​توان 500 تومان خرید کرد. اگر هم کسی چنین کاری بکند یا می خواهد دزدی کند و یا عقلش کم است که چنین ادعایی کرده! نماینده تهران در ادامه از لطیفه​ای مرتبط با این موضوع یاد کرد و اینچنین به شرح آن پرداخت: یک نفر گفته بود خوش​به​حال گذشته که با صد تومان کلی از فروشگاه​ها می​شد خرید کرد، اما حالا با 100 تومان خرید زیادی کرد چون در همه فروشگاه​ها دوربین مخفی گذاشته اند ! حالا هم مگر دوربین مخفی نباشد که دولت بتواند اینقدر اشتغال ایجاد کند! برای همین است که می​گویم ایجاد دو میلیون ونیم شغل در سال، بیشتر به یک طنز شبیه است.

راه اندازی نخستین ارتش سایبری ایران

روزنامه شرق همچنین خبر از راه اندازی نخستین ارتش سایبری ایران داده و آورده است: مشرق خبر داد: به گزارش پرس تی وی، سردار غلامرضا جلالی، رئیس سازمان پدافند غیر عامل ایران از برنامه هایی برای تاسیس نخستین ارتش سایبری در پی راه اندازی موفقیت آمیز ستاد دفاع سایبری خبر داده و گفته: آمریکا در حال کوچک‌ کردن ارتش برای گسترش زیرساخت دفاعی سایبری خود است." تاسیساتی که هدف حمله قرار گرفتند موفق شدند تا پابرجا بمانند، این به معنای آن است که با وجود دشواری‌ها، ایران تا حد زیای از چنین حملاتی مصون است."