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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۰۱

واکنش فرانسه به تحریم نفت از سوی ایران/ استقبال پاریس از آغاز مذاکرات 1+5

واکنش فرانسه به تحریم نفت از سوی ایران/ استقبال پاریس از آغاز مذاکرات 1+5

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه در تلاش برای عادی جلوه دادن شرایط پس از تحریم نفتی از سوی ایران، اظهار داشت: ما منابع جایگزینی برای کشورهایی که نفت ایران را وارد می کنند یافته ایم.

به گزارش خبرگزاری مهر، "رومن نادال" در گفتگو با خبرگزاری کویت تلاش کرد تصمیم اخیر ایران در زمینه تحریم صادرات نفت به انگلیس و فرانسه را کم اثر جلوه دهد.

وی بدون اشاره به وضعیت بحرانی اقتصاد اروپا تاکید کرد: ما منابع جایگزینی برای کشورهایی که نفت از ایران وارد می کنند یافته ایم.

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه با ادعای اینکه پاریس نیاز حیاتی به نفت ایران ندارد تاکید کرد: وضعیت ما بر عکس یونان و اسپانیا است که به نفت ایران تکیه دارند.

نادال همچنین با استقبال از تمایل ایران در زمینه ازسرگیری مذاکرات 1+5 استقبال کرد.

خاطر نشان می شود توقف صادرات نفت ایران به کشورهای انگلیس و فرانسه علاوه بر ایجاد نگرانی اروپاییها از کمبود نفت در فصل سرد زمستان باعث افزایش قیمت جهانی نفت شده است.

کد مطلب 1540489

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