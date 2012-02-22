واکنش فرانسه به تحریم نفت از سوی ایران/ استقبال پاریس از آغاز مذاکرات 1+5

به گزارش خبرگزاری مهر، "رومن نادال" در گفتگو با خبرگزاری کویت تلاش کرد تصمیم اخیر ایران در زمینه تحریم صادرات نفت به انگلیس و فرانسه را کم اثر جلوه دهد.

وی بدون اشاره به وضعیت بحرانی اقتصاد اروپا تاکید کرد: ما منابع جایگزینی برای کشورهایی که نفت از ایران وارد می کنند یافته ایم.

سخنگوی وزارت خارجه فرانسه با ادعای اینکه پاریس نیاز حیاتی به نفت ایران ندارد تاکید کرد: وضعیت ما بر عکس یونان و اسپانیا است که به نفت ایران تکیه دارند.

نادال همچنین با استقبال از تمایل ایران در زمینه ازسرگیری مذاکرات 1+5 استقبال کرد.

خاطر نشان می شود توقف صادرات نفت ایران به کشورهای انگلیس و فرانسه علاوه بر ایجاد نگرانی اروپاییها از کمبود نفت در فصل سرد زمستان باعث افزایش قیمت جهانی نفت شده است.