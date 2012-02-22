ماراتن 98 نفره در استان همدان/ 82 درصد ثبت نام کنندگان تایید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در استان همدان بسیاری از کسانی که گفته می شد پای به رقابت نهم خواهند گذاشت، نیامدند و قدری معادلات انتخاباتی را برهم زدند، آنهایی هم که آمدند از جناح های مختلف سیاسی اصولگرا و اصلاح طلب و چه آنهایی که به صورت مستقل وارد شدند هرکدام به امید و آرزویی آمده، هرچند که تعداد اصولگریان بیش از دیگران است.

اما آنچه مسلم است اینکه حداقل سه‌ چهره جدید از استان همدان به عنوان نماینده مردم به بهارستان راه خواهد یافت، چرا که حمیدرضا حاجی بابایی دیگر در وزارت است و امین‌حسین رحیمی و شهریار طاهر‌پور نمایندگان حال حاضر ملایر و تویسرکان در مجلس نیز برای این دوره کاندیدا نشدند و این اتفاق می‌تواند موازنه قدرت در هرسه حوزه انتخابیه که قطعاً نماینده جدید خواهند داشت را برهم بزند .

همدان اصلی‌ترین میعادگاه رقابت بین اصولگرایان این استان خواهد بود

حوزه انتخابیه همدان و فامنین با دارا بودن دو نماینده در مجلس و تایید 31 نفر در این حوزه انتخابیه اصلی‌ترین میعادگاه رقابت بین اصولگرایان استان خواهد بود.

سید محمدکاظم حجازی نماینده فعلی همدان در مجلس یکی از کاندیداهای جدی این حوزه است، کسی که گفته می‌شود شانس رای آوردنش بالاست.

اما امیر خجسته، رئیس اسبق سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان همدان پس از چند دوره حضور در انتخابات این ‌بار هم پای به میدان گذاشته تا یک‌ بار دیگر بخت خویش را در این شهر بیازماید، البته با توجه به حوادث‌ اخیر در برکناری‌اش از بنیاد شهید و اقبال خانواده‌های شهدا و ایثارگران و عامه مردم به وی، از گزینه‌های مطرح نمایندگی محسوب می‌شود.

دو تن از مسئولان ستاد انتخاباتی احمدی‌نژاد در استان همدان یعنی ابراهیم کارخانه‌ای و دیگری سید حسن موسوی نیز برای حضور ثبت‌نام کرده اند.

کارخانه ای یک دوره نماینده همدان بوده و موسوی نیز معاون سابق عمرانی استاندار همدان که هر دو می‌توانند حمایت حامیان دولت احمدی نژاد در استان را پشت سر داشته باشند.

اما دیگر کاندیداهای اصولگرا که رقیب جدی‌تری برای رقابت در حوزه انتخابیه همدان محسوب می‌شوند علی‌اکبر نظری و رضا میرزایی از اعضای سابق شورای شهر همدان هستند که هر دو سابقه حضور در جنگ تحمیلی را هم دارند.

پنج کاندیدای زن در حوزه انتخابیه همدان تایید صلاحیت شدند

حضور پنج کاندیدای زن در حوزه انتخابیه همدان نیز جالب توجه است، نسرین شعبانیان به ‌عنوان نخستین زن ثبت‌نام کننده برای مجلس نهم، حضورش در وزارت کشور با حاشیه‌های جالبی روبرو شد که بسیاری از سایت‌ها، همسرش را به‌عنوان سخنگوی وی معرفی کرده بودند.

دیگر کاندیداهای این حوزه اعظم بهرامی، رئیس سابق آموزش و پرورش ناحیه دو همدان، ناهید طهمورثی، افسانه شریفیان و فاطمه یارمحمدی هستند .

اما حضور فتحعلی حسینی، معاون فرماندار همدان در دوران اصلاحات نیز جالب توجه است .

چهره‌های حاضر در بین تاییدشدگان در حوزه انتخابیه همدان عبارتند از: محمدرضا احمدی، محرمعلی احمدی خوشبو، علی اکبری پور یسار، اعظم بهرامی همدانی، مهدی ترکمنی، علیرضا ثابت مقدم، نوروز حاجی بابایی، سیدمحمدکاظم حجازی، امیر خجسته، امیرعباس دزفولیان، پیمان رضایی، جلال سرمدی جهانی، محمد سماوات ، افسانه شریفیان، محمدباقر بهرامی، نسرین شعبانیان، وحید رضا صفی، ناهید طهمورثی، محمدرضا عزیزی، ابراهیم کارخانه، جواد کرمی فرد، مهدی کریمی افلاک، علی لطفی، محمدرضا مدینی، محمدرضا مصطفای، احمدرضا مظفری، سیدحسین موسوی، رضا میرزایی، ابوالفتوح ناطقی خمسه، علی اکبر نظری، عبداله نوروی شهری، فاطمه یارمحمدی.

حوزه انتخابیه ملایر نیز با داشتن دو نماینده و کاندیداتوری 25 نفر مرد، دومین حوزه مهم استان همدان به لحاظ جمعیتی و تعداد نماینده است.

از تعداد ثبت نام کنندگان این حوزه 16 نفر تأیید و چهار نفر رد صلاحیت شده‌اند و در مرحله بررسی توسط هیئت های نظارت 16 نفر تأیید، دو نفر رد صلاحیت و پنج نفر نیز در این حوزه انصراف داده و در مرحله نهایی شورای نگهبان 17 نفر تأیید صلاحیت شدند.

ملایری‌ها تعصب عجیبی بر روی اصالت نماینده خود دارند

ملایری‌ها تعصب عجیبی بر روی اصالت نماینده خود دارند و از این رو کمتر غیرملایری در این حوزه انتخابیه کاندیدا می‌شود.

با کنار کشیدن امین حسین رحیمی در این دوره، حسن ونایی دیگر نماینده ملایر رقابت سختی با دیگر کاندیداها خواهد داشت.

چهره‌های حاضر در بین تاییدشدگان در حوزه انتخابیه ملایر عبارتند از احمد آریایی نژاد، عبدالصمد احمدوند، سعید احمدی کیا، محمد بشیر گنبدی، علیرضا تکلو، علی نعمت چهاردولی، علی حسینخانی، محمد روستایی، محمد شاه محمدی، محمد صادقی، شهاب عظیمی، اکبر فراهانی، فریدون قیاسوند، خیرالله مقنی ازندریانی، حسن ونایی، علی اکبر ونایی.

نماینده فعلی تویسرکان در انتخابات مجلس نهم حضور ندارد

اما در تویسرکان عدم حضور شهریار طاهرپور، نماینده فعلی این حوزه انتخابیه و نیز نیامدن رقیب دیرینه مجلس یعنی مرتضی فضلعلی موجب شد تا تعداد کاندیداهای این حوزه به 22 نفر افزایش یابد و موازنه قدرت و آرایش سیاسی کاندیداها شکل تازه‌ای به خود بگیرد .

نصرت‌الله اعتماد، رئیس سابق دادگستری همدان با چهره‌هایی چون محمدامین جلیلوند، حسین کیایی، علی عبدالمالکی، محمد عبدالمالکی، علی ناصر کولیوند و ... رقابت خواهد کرد .

دیگر کاندیداهای این حوزه عبارتند از سعید احسانی، سعید اروندی، عبادالله اسماعیلی، شیخ الاسلامی، پرویز پرتوی فر، علی اشرف پیری، رضا توکلی، محسن جلیلوند، محمدامین جلیلوند،عباس خدابخشی، کاظم سلیمی، محمدکاظم سوری، سیدمهدی شاه گلزاری، علی ظاهری، عبد عبدالملکی، محمدباقر علیئی، علی ناصر کلی‌وند، عباس مالمیر، اسداله ناصری و محمود نانکلی .

در حوزه انتخابیه نهاوند شاید تنها حوزه‌ای باشد که کاندیدای نزدیک به جریان اصلاح‌طلب رقیب جدی اصولگرایان است. مهدی سنایی که در مجلس هشتم علاوه بر نمایندگی مردم نهاوند رئیس پارلمان دوستی ایران و روسیه و نیز ایران و سوریه است با 13 کاندیدای دیگر به رقابت خواهد پرداخت.کاندیداهایی چون حسن بهرام‌نیا، فرماندار سابق تویسرکان، محمدتقی کاویانی، نماینده مردم نهاوند در مجلس هفتم، محمدرضا کاویانی، حمید سوری.

دیگر کاندیداها در این حوزه مرتضی خزایی، حسین هاشمی‌نسب، رحیم کاروانه، علیرضا رمضانی، رحم خدا مولوی، غلامرضا مسعودی، مجتبی شهبازی و محمد حیدری هستند .

در بهار و کبودرآهنگ یک نماینده برای هر دو شهر انتخاب می شود

مردم بهار و کبودرآهنگ که در اندیشه جدایی حوزه‌های انتخابیه‌شان بودند و تصور می کردند هر شهرستان یک نماینده خواهد داشت، این بار نیز تنها برای انتخاب یک نماینده برای هر دو شهرستان به پای صندوق‌ها خواهند رفت .

در این حوزه انتخابیه 7 نفر تایید صلاحیت شدند که عیسی جعفری نماینده حال حاضر مجلس با رقیب دیرینه این حوزه یعنی رضا طلایی‌نیک رقابتی جدی و سخت خواهند داشت .

طلایی‌نیک مردی که این روزها به محسن رضایی و هاشمی رفسنجانی نزدیکی بیشتری دارد، اهل بهار بوده و عیسی جعفری که هم در دولت اصلاحات و هم در دولت احمدی‌نژاد فرماندار بوده، اهل کبودراهنگ است و باید دید که کدام یک می‌تواند مقبولیت بیشتری داشته باشد .

هرچند که چهره‌هایی چون محمدعلی پورمختار که دوره پیش نیز کاندیدا بوده و افرادی نظیر مجید بابایی، محمدمهدی محبی، احمد حیدری و عین‌الله نوری نیز هر یک می‌توانند رقیبی جدی محسوب شوند .

اما در دو حوزه انتخابیه دیگر یعنی اسدآباد و رزن کمترین آمار ثبت‌نام‌کنندگان دیده می‌شود به طوری که در هر کدام از این دو حوزه، به ترتیب 5 و 4 نفر تایید صلاحیت شدند .

در حوزه انتخابیه اسدآباد اکبر رنجبرزاده نماینده اسدآباد در مجلس هشتم نیز حضور دارد.

بهروز نعمتی، حسین شیری و منوچهر عواطف فاضلی و محمدرضا مدینی دیگر چهره‌های حاضر در انتخابات نهم مجلس در این حوزه خواهند بود .

حوزه رزن هم طبق سنوات گذشته شاهد حضور محمدمهدی مفتح نماینده چندین دوره مردم رزن در مجلس است.

سه کاندیدای دیگر این حوزه عبارتند از مرتضی محمد‌ی‌راد، عطاالله سلطانی و علیرضا شوندی هستند .

68 درصد مردم استان برای انتخابات مجلس می‌آیند

اما در نتایج بخشی از نخستین نظرسنجی انتخاباتی یکی از روزنامه های استان همدان درباره نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی عنوان شده که 68 درصد مردم استان همدان در انتخابات مجلس شرکت می کنند.

و اما جبهه متحد اصولگرایان استان همدان با صدور بیانیه‌ای لیست قطعی نامزدهای مورد حمایت خود را اعلام کرد.

بر اساس اعلام این جبهه در حوزه انتخابیه رزن: محمدمهدی مفتح، در حوزه انتخابیه اسدآباد: علی‌اکبر رنجبرزاده، در حوزه انتخابیه نهاوند: حسن بهرام‌نیا و در حوزه انتخابیه همدان: امیر خجسته و علی‌اکبر نظری، سیدمحمدکاظم حجازی، ابراهیم کارخانه‌ مورد حمایت این جبهه اند.

همچنین گروههای دیگری چون جبهه پایداری انقلاب اسلامی نیز اسامی نامزدهای نهایی شده خود را در استان‌ همدان اعلام کردند.

با این اوصاف کمتر از دو هفته مانده به برگزاری انتخابات 12 اسفند، آرایش نیروهای سیاسی و گروه‌ها و احزاب در استان مشخص شده و اکنون باید دید چه کسانی از صندوق های رای پیروز میدان در خواهد آمد.