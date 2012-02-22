حشمت مهاجرانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتخابات فدراسیون فوتبال ضمن بیان مطلب فوق گفت: به نظر من مدیران باتجربه زیادی به دلایل مختلف در انتخابات فدراسیون فوتبال شرکت نکردند که این موضوع می‌توانست بار انتخابات فدراسیون را بیشتر کند.

وی با بیان اینکه مهم نیست حتما رئیس فدراسیون فوتبالی باشد، افزود: رئیس فدراسیون باید مدیری باتجربه، شجاع، مستقل، با صداقت و دلسوز برای فوتبال باشد. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که فدراسیون همواره عملکرد مثبتی داشته و همه به تصمیمات آن اعتماد داشته باشند.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران تاکید کرد: وزارت ورزش باید زمینه و بستر را برای ایجاد یک فضای رقابتی و آزاد در انتخابات فدراسیون فوتبال فراهم کند تا اعضای مجمع بدون هیچگونه توصیه و فشاری بهترین و شایسته‌ترین گزینه را انتخاب کنند.

وی در همین خصوص افزود: وزارت ورزش و جوانان متولی ورزش کشور است و باید در قبال عملکرد فدراسیون‌ها پاسخگو باشد، بنابراین من اعتقاد دارم که می‌تواند گزینه خاصی در انتخابات فدراسیون فوتبال داشته باشد اما نباید برای رای آوردن وی اعمال نفوذ کند چون این موضوع وجود دموکراسی در انتخابات را زیر سئوال می‌برد.

مهاجرانی در خصوص کاندیداهایی که برای ریاست فدراسیون فوتبال نامزد شده‌اند، تصریح کرد: به نظر من کفاشیان در فدراسیون فوتبال و عزیزالله محمدی در سازمان لیگ طی چهار سال گذشته تجارب ارزشمند زیادی را کسب کرده‌اند اما نقاط ضعف و معایبی نیز در کارنامه آنها دیده می‌شود. نباید رئیس فدراسیون فردی شود که دوباره و از نو بخواهد تجربه کسب کند.

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران در گفت: متاسفانه شاهد بوده‌ایم که در فدراسیون‌های مختلف ورزشی به دلیل تغییر و تحولاتی که صورت گرفته کرسی‌های آسیایی و بین المللی زیادی را از دست داده‌ایم که این موضوع به دلیل عدم حمایت از فردی است که صاحب آن کرسی بوده است.

وی در خصوص شرایط تیم ملی فوتبال ایران نیز تاکید کرد: متاسفانه ما در فوتبال ایران همچنان شاهد ضعف تشکیلاتی و عدم برنامه ریزی مناسب هستیم که همین موضوع تاثیر زیادی طی این سال‌ها در نوسان نتایج تیم ملی فوتبال داشته است. ما اگر می‌خواهیم دوباره به جام جهانی صعود کنیم باید از برنامه‌ها، اردوها و بازی‌های تدارکاتی که مدنظر کی‌روش است، حمایت شود.