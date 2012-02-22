"آندره ویلاس بوآس" در چلسی به یک نخ بند است

به گزارش خبرگزاری مهر، با شکست هایی که تیم های فوتبال آرسنال و چلسی در دور رفت مرحله یک هشتم نهایی رقابت های لیگ قهرمانان اروپا مقابل حریفان خود متحمل شدند، به نظر می رسد انگلستان در مرحله یک چهارم نهایی این مسابقات نماینده ای نخواهد داشت.

بر پایه گزارش دیلی استار، تیم میزبان در این دیدار فشار سنگینی را بر چلسی وارد کرد و با سیستم 3-4-3 که سه مهاجم ازکویل لاوتزی، ادینسون کاوانی و مارک هامسیک را در راس خود می دید، نماینده انگلستان را از پای درآورد.

با این شکست و با توجه به اینکه آندره ویلاس بوآس پیش از این هم چندان نتوانسته نظر سران چلسی را به خود جلب کند چه بسا این مربی پرتغالی جایگاه خود را در این تیم از دست بدهد.