یادواره شهدای عملیاتهای خیبر و بدر در اردبیل برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این یادواره همزمان با سالروز آغاز عملیات خیبر روز پنجشنبه در حسینیه ثارالله اردبیل برگزار خواهد شد.

به گفته مسئولان سپاه استان اردبیل این یادواره سومین یادواره گرامی داشت شهدای این عملیاتها است که هر سال در این فصل از سال با حضور خانواده های شهدا اجرا می شود.

زمان برگزاری این یادواره ساعت 10 صبح بوده و شرکت و همه اقشار جامعه از زنان و مردان دعوت هستند.

یادآور می شود: عملیاتهای خیبر و بدر از مهمترین عملیاتهای دوران دفاع مقدس بوده و در تثبیت موضع ایران و حفظ کشور نقش بسزایی داشت.

285 دانش آموز نمینی به مناطق جنگی اعزام شدند



همچنین امروز 285 نفر از دانش آموزان دختر از شهرستان نمین در قالب کاروان راهیان نور عازم مناطق جنگی جنوب کشور شدند.

فرمانده سپاه شهرستان نمین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این کاروان در قالب 6 دستگاه اتوبوس به مدت پنج روز از جاهای مختلف مناطق جنگی بازدید می کنند.

به گفته سرهنگ سرداری این برنامه با هدف آشنایی دانش آموزان با فرهنگ دفاع مقدس، روحیه معنوی آن دوران و تجدید میثاق با آرمانهای شهدا و گذارندن مرحله عملی درس آمادگی دفاعی اجرا می شود.

وی عنوان کرد: دانش آموزان در مدت حضور خود در جنوب کشور از مناطقی چون طلائیه، دهلران، اروند رود، هویزه و شلمچه بازدید می کنند.