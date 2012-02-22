پروژه تقاطع غیر همسطح شهید عباسپور مشهد افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن حسینی سه شنبه شب در نشست خبری با خبرنگاران با تاکید بر اینکه مذاکرات متعددی با مالکان در محدوده این پروژه برای تملک انجام شده که هنوز تعدادی از آنها به توافق نرسیده، اظهارداشت: با این حال امید می رود در صورت تعامل مالکان با شهرداری فاز همسطح این پروژه تا آخر امسال افتتاح و افتتاح عرشه پل را در سال آینده داشته باشیم.

وی با بیان اینکه در سال گذشته نزدیک به 50 پروژه عمرانی در سطح منطقه اجرا شده، افزود: در همین راستا در سال جاری بیش از 70 پروژه عمرانی در این منطقه اجرا شده که پیش بینی می شود در سال آینده این رقم به بیش از 90 پروژه برسد.

منطقه 5 مشهد؛ کلکسیونی از اقوام ایرانی

شهردار منطقه 5 در ادامه با اشاره بر اینکه این منطقه شرقی ترین منطقه مشهد و کلکسیونی از اقوام ایرانی در این منطقه سکونت دارند، گفت: در این منطقه محله های قدیمی با فرهنگ های متفاوت و ویژه ای قرار دارند که می توان به وجود مهاجران پاکستانی، افغانی، عراق وسایر کشورهای دیگر اشاره کرد.

حسینی با انتقاد از اینکه با وجود تمام پتانسیل های منطقه از رشد و توسعه نامناسبی برخوردار است، افزود: با وجود خدمات گسترده ای که به ساکنان این منطقه ارائه می شود اما همچنان این منطقه از لحاظ رفاه عمومی مردم جزو مناطق کم برخوردار محسوب می شود.

شهردار منطقه 5 بهترین شبکه معابر را در این منطقه در بولوارهای ولایت، وحدت، میرزاکوچک خان، شهیدبابانظر، شهید آوینی و 75متری میامی دانست و گفت: خوشبختانه این منطقه همیشه در بین سایر مناطق از لحاظ بخش خدمات شهری و فضای سبز رتبه های اول تا سوم را کسب کرده است .

وی با اشاره به توجه ویژه شورای اسلامی شهر و شهرداری مشهد برای برقرارای تعادل نسبی در کل شهر و توجه به مناطق کم برخوردار یادآورشد: خوشبختانه در همین راستا سرمایه گذاران با توجه به پتانسیل ها و ظرفیتهای که در منطقه وجود دارد، تشویق به سرمایه گذاری و اجرای پروژه هایی در این منطقه شده اند.

حسینی از انعقاد 2 قرارداد مشارکت در سال گذشته در منطقه خبر داد و گفت: یکی از این پروژه ها مجموعه تجاری اداری در تقاطع بزرگراه شهید بابانظر و آوینی در ابتدای گلشهر و دیگری پروژه اقامتی و تجاری در تقاطع بولوار ولایت است که قرار شده طی دو سال برنامه زمانبندی به اتمام برسد.

وی همچنین از ساخت زائرسرایی در زمینی به مساحت 50 هکتار برای اقامت زائران در منطقه خبر داد.

منطقه 5 در راس جذب وام های فرسوده قرار دارد

وی با اشاره به وجود محلات بسیار قدیمی مانند کوی سجادیه، قلعه خان گلشهر و مهرآباد که جزو بافتهای فرسوده محسوب می شوند، گفت: خوشبختانه این منطقه در راس جذب وام های بافت فرسوده قرار دارد و درخواست داریم از شهروندان برای نوسازی و بازسازی واحدهای مسکونی خود با مراجعه به شهرداری از تسهیلات و تشویق های لازم در این خصوص بهره مند شوند.

شهردار منطقه 5 گفت: این منطقه با 1700 هکتار وسعت نزدیک به 200هزارنفر جمعیت دارد.

حسینی همچنان از ساخت و سازهای غیرمجاز به عنوان یک معضل در این منطقه یاد کرد و گفت: خوشبختانه این معضل با کنترل و نظارت شهرداری تاحدودی کاهش یافته به طوری که از سال گذشته تاکنون 5 مورد اجرای رای قلع بنا را داشتیم و قرار است 10 مورد دیگر رای نیز اجرا شود.

وی بیشترین تخلف ساختمانی را در این منطقه تبدیل پارکینگ به واحد مسکونی دانست.

چهار نماد دائمی در منطقه 5 نصب شد

شهردار منطقه 5 در ادامه نصب چهار نماد دائمی را در این منطقه یادآور شد و گفت: یادمان نوای آسمان در میدان ولایت، نماد ضریح آفتاب در میدان میامی، نماد اسماالحسنی در میدان مهدی آباد و تندیس میرزاکوچک خان در میدان میرزاکوچک خان از آن جمله است.

حسینی از آمادگی این منطقه برای پذیرائی از زائران نوروزی به مشهد خبر داد و گفت: در این منطقه کمپ وحدت با استاندارهای لازم آماده شده تا بتواند پذیرائی از زائران را انجام دهد.

وی این منطقه را از لحاظ داشتن سرانه فضای سبز در وضعیت پائین و نامناسبی دانست و افزود: در راستای توسعه فضای سبز، با ایجاد پارکهای خطی مانند پارک خطی گلبن در حاشیه کال امیرآباد یا اقبال شرقی، پارکی با آبنما در حاشیه پل سرخس، دو پارک خطی با آبنمای دیدنی در حاشیه بزرگراه شهید بابا نظر سعی در افزایش فضای سبز منطقه داشته ایم.

حسینی بیان کرد: سرانه فضای سبز این منطقه با ازای هر نفر در سال گذشته 2.8 مترمربع بوده که این رقم در سال جاری به 3.5 مترمربع رسیده است.

وی با اشاره بر اینکه نبود پارکینگ در بازار فردوسی شهروندان را دچار سردرگمی کرده است، افزود: با این حال در این راستا، پارکینگ مکانیزه و طبقاتی را دستور کار داریم و قرار شده بخشی از پارک امت را در روبروی بازار فردوسی به منظور پارکینگ درنظر بگیریم.