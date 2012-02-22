دومین حکم اعدام برای اژدر

به گزارش خبرنگار مهر، اژدر متهم است 13 مهر ماه سال87 در جریان درگیری در یک کارگاه حوالی جاده هراز پسر جوانی به نام کاوه را به قتل رسانده است.

متهم پس از دستگیری در محل درگیری در نخستین بازجویی ها گفت: این درگیری به دلیل فحاشی مقتول رخ داد. کاوه یک کارد در دستش داشت که من برای اینکه حادثه ای تلخ رخ ندهد دست او را گرفته و احتمال می دهم در همین حین کارد در بدنش فرو رفته باشد.

متهم به قتل سال گذشته در جریان نخستین محاکمه خود در شعبه 74 دادگاه کیفری با انکار قتل گفت: تمام اظهاراتم تحت فشار تحقیقات بوده است. در ادامه نیز شاهدان ماجرا با حضور در جایگاه تایید کردند که ضربه مرگبار را اژدر به بدن کاوه وارد کرده است.

پس از این محاکمه قضات دادگاه متهم را مجرم شناخته و او را به قصاص محکوم کردند. با اعتراض اژدر به حکم مجازاتش پرونده به دیوان عالی کشور فرستاده شد که در آنجا حکم نقض و پرونده برای رسیدگی دوباره به شعبه 71 دادگاه کشوری ارسال شد.

صبح دیروز دومین جلسه محاکمه مرد جوان به ریاست قاضی نوارلله عزیز محمدی و حضور 4 قاضی مستشار برگزار شد.

متهم 34 ساله دیروز هم با انکار اتهاماتش گفت: روز حادثه قصد داشتم به محل کارم در جاده هراز بروم اما به دلیل اینکه جاده بسته بود پیش خواهرزاده ام که در محل وقوع قتل کار می کرد رفتم در حال استراحت بودم که مقتول با چند نفر به خاطر ریختن زباله در مقابل اتاقش درگیر شد. در ادامه درگیری آنها به فحاشی کشید من فقط نظاره گر این درگیری بودم و هیچ دخالتی نکردم. اعتراف های اولیه ام نیز تحت فشار بازجویی ها بوده است.

پس از این درگیری من به داخل اتاق رفته و مشغول تماشای تلویزیون بودم که ماموران مرا دستگیر کردند زمانی که به کلانتری منتقل شدم در آنجا به من گفتند که متهم به قتل کاوه هستم.



پس از آخرین دفاعیات متهم و وکیل مدافعش قضات دادگاه ختم رسیدگی به این پرونده را اعلام کرده و برای صدور حکم وارد شور شدند. صبح امروز مرد تبهکار با اکثریت آرا مجرم شناخته و به قصاص نفس –اعدام- محکوم شد.

