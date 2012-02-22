بولونیا از سد فیورنتینا گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر، بولونیا در خانه خود موفق شد با نتیجه 2 بر صفر از سد فیورنتینا بگذرد. در این دیدار ابتدا "الساندرو دیامانتی" در دقیقه 30 دروازه فیورنتینا را باز کرد و در فاصله دو دقیقه مانده به پایان بازی هم "گاستون رامیرز" گل دوم را برای بولونیا به ثمر رساند.

در دقیقه 50 بازی "روبن الیورا" هافبک اروگوئه ای فیورنتینا با دریافت کارت قرمز از بازی اخراج شد تا کار برای شاگردان دلیو روسی بسیار دشوار شود. بولونیا نتوانست از 10 نفره شدن فیورنتینا سود ببرد و گل دیگری به ثمر برساند تا در نهایت بازی با نتیجه 2 بر صفر به پایان برسد.

جدول رده بندی:

1- میلان 50 امتیاز

2- یوونتوس 49 امتیاز (یک بازی کمتر)

3- اودینزه 42 امتیاز - تفاضل گل 12+

4- لاتزیو 42 امتیاز - تفاضل گل 9+

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18- لچه 21 امتیاز

19- نوارا 17 امتیاز

20- چزه‌نا 16 امتیاز (یک بازی کمتر)