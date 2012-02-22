  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۳ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۳۹

دیدار معوقه سری آ/

بولونیا از سد فیورنتینا گذشت

بولونیا از سد فیورنتینا گذشت

در دیدار معوقه از هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال سری آ شب گذشته بولونیا میمهان خود فیورنتینا را از پیش رو برداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، بولونیا در خانه خود موفق شد با نتیجه 2 بر صفر از سد فیورنتینا بگذرد. در این دیدار ابتدا "الساندرو دیامانتی" در دقیقه 30 دروازه فیورنتینا را باز کرد و در فاصله دو دقیقه مانده به پایان بازی هم "گاستون رامیرز" گل دوم را برای بولونیا به ثمر رساند.

در دقیقه 50 بازی "روبن الیورا" هافبک اروگوئه ای فیورنتینا با دریافت کارت قرمز از بازی اخراج شد تا کار برای شاگردان دلیو روسی بسیار دشوار شود. بولونیا نتوانست از 10 نفره شدن فیورنتینا سود ببرد و گل دیگری به ثمر برساند تا در نهایت بازی با نتیجه 2 بر صفر به پایان برسد.

جدول رده بندی:
1- میلان 50 امتیاز
2- یوونتوس 49 امتیاز (یک بازی کمتر)
3- اودینزه 42 امتیاز - تفاضل گل 12+
4- لاتزیو 42 امتیاز - تفاضل گل 9+
---------------------------------------------------
18- لچه 21 امتیاز
19- نوارا 17 امتیاز
20- چزه‌نا 16 امتیاز (یک بازی کمتر)

کد مطلب 1540504

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها