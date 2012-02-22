محکومیت هتک حرمت به قرآن در افغانستان/ ملل آزاده اعتراض کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، حزب الله لبنان دربیانیه ای توهین به مقدسات اسلامی درافغانستان وهتک حرمت قرآن کریم توسط نظامیان آمریکایی را محکوم کرد.

در این بیانیه آمده است: در جنایتی جدید که آمریکا و دشمن صهیونیست در ورای آن قرار دارند به مقدسات اسلامی و احساسات بیش از یک میلیارد مسلمان توهین شده است و نیروهای اشغالگر خارجی در افغانستان در پایگاه هوایی بگرام نسخه هایی از قرآن کریم را سوزاندند.

در بخش دیگر بیانیه با اعلام اینکه چنین اقدامات جنایتکارانه بر خلاف تمامی اصول، اخلاق و ادیان است از ملت های مسلمان و آزاده خواست که مراتب اعتراض خود را نسبت به این اقدام شنیع و تحریک آمیز ابراز و تمامی تلاش ها برای توهین به مقدسات اسلامی یا مسیحی را محکوم کنند.

گفتنی است هتک حرمت نظامیان آمریکایی به قرآن کریم در افغانستان و خشم هزاران شهروند افغانی به این مسئله لئون پانتا وزیر دفاع آمریکا را به عذرخواهی رسمی از مردم افغانستان واداشت.