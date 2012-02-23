دبیرکل IZSF با معاون ورزش و سلامت وزارت آموزش و پرورش دیدار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دیدار سیدامیر حسینی مدیرکل پیشین تربیت بدنی وزارت آموزش و پرورش با تبریک احیای مجدد معاونت ورزش گفت: ورزش در آموزش و پرورش فراز و نشیب زیادی داشته اما شاید دوران طلایی اش در زمان مسئولیت آقای زرهانی به عنوان معاون پرورشی باشد. در آن دوران همکاری نزدیکی بین ورزش و امور تربیتی وجود داشت و آقای زرهانی نیز به مجموعه اداره کل تربیت بدنی اعتماد داشت و ما هم کار خود را با جدیت و قوت دنبال می کردیم و کارهای زیرساختی خوبی از جمله احداث مراکز تربیت معلم ورزش نسیبه و چمران انجام شد.



کیومرث هاشمی نیز با اشاره به برنامه های انجام شده برای احیای معاونت ورزش و سلامت گفت: خوشبختانه نگاه مجموعه دولت و وزارتخانه به امر ورزش آموزش و پروش راهبردی است و حمایت‌های خوبی از این معاونت به عمل آمده است.



سید امیر حسینی دبیرکل IZSF همچنین گزارشی از فعالیت های فدراسیون بین المللی ورزش های زورخانه ای در سال 1390 ارائه کرد.