بررسی وضعیت 18 تیم لیگ برتری در تعطیلات/ بازار داغ سفر به ترکیه و کیش!

به گزارش خبرنگار مهر، با پایان یافتن هفته بیست و ششم رقابت‌های لیگ برتر در روز 26 بهمن‌ماه، تمرینات تیم‌های لیگ برتری به دلیل برپایی اردوی تیم ملی تعطیل شد. تیم ملوان که دیدارش با استقلال در هفته بیست و ششم لغو شد، از روز 28 بهمن‌ماه تمریناتش را آغاز کرد تا نخستین تیمی لقب بگیرد که برای حضور در ادامه مسابقات برنامه‌های آماده‌سازی‌اش را شروع کرده است.

براساس این گزارش سفر به ترکیه و جزیره کیش، بیش از همه کشورها و شهرها مورد توجه کادرفنی و مسئولان تیم‌های لیگ برتری قرار دارد که در این بین به احتمال بسیار زیاد پنج تیم راهی جزیره کیش شده و چهار تیم هم به ترکیه می‌روند. سفر سرخپوشان تهران به قطر و راه‌آهنی‌ها به امارات هم دیگر سفرهای خارجی تیم‌های لیگ برتری را رقم می‌زنند.

تیم‌های فوتبال فولادخوزستان، سایپای البرز و فجرسپاسی شیراز هم در شهرهای خود می‌مانند و وضعیت داماش گیلان هم اصلا مشخص نیست. برنامه‌ آماده‌سازی تیم‌های لیگ برتر در تعطیلات میان فصل به شرح زیر است:

سپاهان اصفهان

صدرنشین لیگ برتر بعد از بازگشت "زلاتکو کرانچار" به ایران، تمریناتش را بصورت رسمی از روز سه‌شنبه آغاز کرد و صبح روز چهارشنبه هم برای برپایی اردوی آماده‌سازی یک هفته‌ای در شهر آنتالیا راهی ترکیه شد. زردپوشان اصفهانی دو دیدار تدارکاتی با تیمی از قرقیزستان و تیم اسلاویا بلاروس را در دستور کار دارند.

استقلال تهران

پیروزی برابر الاتفاق عربستان پاداش تعطیلی چهار روزه را برای شاگردان مظلومی به همراه داشت. آنها از روز پنجشنبه تمرینات خود را برای حضور در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا و لیگ برتر از سر گرفتند. آبی‌پوشان از ششم اسفندماه هم اردوی شبانه روزی پنج روزه را در هتل المپیک برگزار خواهند کرد. شاگردان مظلومی ساعت 22:40 روز چهاردهم اسفندماه برای دیدار با الریان قطر در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا راهی شهر دوحه خواهند شد.

تراکتورسازی تبریز

پس از شکست برابر مس کرمان در هفته بیست و ششم لیگ برتر، تمرینات تیم تراکتورسازی تبریز به مدت 6 روز تعطیل بود اما شاگردان امیر قلعه‌نویی از روز سه‌‍شنبه تمرینات خود را آغاز کردند. این تیم تبریزی با حمایت یکی از موسسات خیریه قرار است از روز ششم اسفندماه برای برپایی اردویی یک هفته‌ای راهی ترکیه ‌شود.

صبای قم

شاگردان ویسی پس از تساوی برابر پرسپولیس در بازی پرحاشیه هفته بیست و ششم، از روز جمعه تمرینات خود را در شهر قم آغاز کرده و روز یکشنبه برای برپایی اردوی پنج روزه راهی جزیره کیش می‌شوند. آنها پس از بازگشت به قم، برنامه‌های آماده‌سازی خود را برای حضور در دیدارهای پایانی لیگ یازدهم، در این شهر پیگیری و یکی دو دیدار تدارکاتی هم برگزار خواهند کرد.

نفت تهران

تمرینات تیم نفت تهران از روز پنجشنبه در زمین تهرانسر آغاز شد و شاگردان حسین فرکی روز شنبه پیش رو برای برپایی اردوی آماده‌سازی راهی جزیره کیش می‌شوند. آنها پس از بازگشت به تهران چند دیدار تدارکاتی را برگزار کرده تا آماده دیدار با مس سرچشمه در هفته بیست و هفتم لیگ برتر شوند.

فولاد خوزستان

هوای بسیار خوب اهواز مجید جلالی را بر آن داشت تا تمرینات آماده‌سازی تیم خود را در این شهر برگزار کند. فولادی‌ها از روز سه‌شنبه تمرینات خود را در اهواز آغاز کرده و در برخی روزها در دو نوبت صبح و بعدازظهر و در بعضی از روزها تنها بعدازظهرها تمرین می‌کنند. این تیم روز پنجشنبه یازدهم اسفندماه هم یک دیدار تدارکاتی برگزار خواهد کرد.

ذوب‌آهن اصفهان

تمرینات آماده‌سازی تیم فوتبال ذوب‌آهن از روز چهارشنبه با حضور بازیکنان بومی در ورزشگاه ملت آغاز ‌شد و از شنبه با اضافه شدن بازیکنان غیراصفهانی و خارجی، تمرینات این تیم به شکلی جدی‌تر پیگیری می‌شود. شاگردان ابراهیم‌زاده از روز نهم تا شانزدهم اسفندماه اردویی را در جزیره کیش برگزار خواهد کرد.

پرسپولیس تهران

بازی با الهلال عربستان در نخستین دیدار مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا، پرسپولیس‌ها را به تکاپو انداخته است. آنها تمرینا‌ت آماده‌سازی خود را روز دوشنبه اول اسفندماه در تهران آغاز کردند و قرار است پیش از آن بازی مهم و حساس، اردوی چهار، پنج روزه را در شهر دوحه قطر برگزار کنند.

صنعت نفت آبادان

بازیکنان تیم صنعت نفت صبح سه‌شنبه به تهران آمده و در ورزشگاه هما نخستین تمرین خود را بعد از پایان تعطیلات تیم، برگزار کردند. آنها سه شنبه شب برای برپایی اردوی آماده‌سازی راهی جزیره کیش شدند و تا 9 اسفندماه در این جزیره خواهند ماند. شاگردان کاستا سپس به آبادان برگشته و پیش از آغاز دوباره رقابت‌ها، دو دیدار با تیم‌های خوزستانی برگزار می‌کنند.

سایپای البرز

مجتبی تقوی، سرمربی جدید تیم سایپا از روز دوشنبه که دور جدید تمرینات آماده‌سازی این تیم آغاز شد، بصورت رسمی به بازیکنان این تیم معرفی شد. در برنامه‌های وی برای آماده‌سازی نارنجی‌پوشان کرجی، اردوی خارج از استان و کشور وجود ندارد و این تیم تمریناتش را در زمین کارخانه پیگیری می‌کند.

فجرسپاسی شیراز

محمود یاوری ماندن در دیار حافظ را به سفرهای برون استانی و کشوری ترجیح داده‌ است. تمرینات این تیم که در نیم فصل دوم عملکرد بسیاری خوبی داشت، از روز چهارشنبه آغاز ‌شد و تا شروع مسابقات لیگ، برنامه‌های آماده‌سازی را در شیراز پیگیری کرده و یکی دو دیدار تدارکاتی هم برگزار خواهند کرد.

داماش گیلان

مشکلات مالی که این روزها به بحران تبدیل شده، زمینه‌ساز اعتصاب بازیکنان داماش گیلان شده است. این تیم قرار بود تمرینات خود را از روز دوشنبه آغاز کند اما بازیکنان حاضر به شرکت در تمرینات آماده‌سازی این تیم نشدند. البته به خاطر مشکلات مالی قرار بود شاگردان مهدی تارتار تنها در رشت برنامه‌های تمرینی را برگزار کنند اما بازیکنان از حضور در تمرینات انصراف دادند تا اینکه روز چهارشنبه امیرعابدینی وعده حل مشکلات را به آنها داد تا تمرینات داماش از سر گرفته شود.

ملوان بندرانزلی

شاگردان پورغلامی نخستین تیمی بود که تمرینات آماده‌سازیشان را برای حضور در ادامه مسابقات لیگ برتر آغاز کردند. آنها از روز جمعه هفته گذشته (28 بهمن) تمرینات خود را از آغاز کرده و از روز یکشنبه برای برگزاری اردوی شبانه‌روزی به مدت پنج روز، در هتل جهانگردی مستقر شدند. به نظر می‌رسد آنها هفته آینده هم اردویی در تهران داشته باشند اما اگر شرایط برپایی این اردو مهیا نشود، ملوانی‌ها تمرینات خود را در شهر انزلی پیگیری خواهند کرد.

مس کرمان

تمرینات تیم مس از روز پنجشنبه در کرمان آغاز شد که این نخستین تمرین تیم زیر نظر ابراهیم قاسمپور سرمربی جدید نارنجی‌پوشان خواهد بود. آنها قرار است علاوه بر پیگیری تمرینات آماده‌سازی در کرمان، اردویی را در یکی از کشورهای آذربایجان یا امارات برگزار کرده یا به جزیره کیش بروند که هنوز برنامه اردوی این تیم مشخص نشده است. به نظر می‌رسد در نشستی که مدیران این باشگاه با سرمربی تیم خواهند داشت، این مشکل نیز برطرف شود.

راه‌آهن شهرری

علی دایی برای آماده‌سازی هرچه بهتر و بیشتر تیمش برای حضور در دیدارهای پایانی لیگ برتر، تمرینات این تیم را از روز شنبه آغاز کرد. در صورتی که مشکل خاصی پیش نیاید، آنها روز دوشنبه هفته آینده برای برپایی اردویی 6 روز و انجام یک دیدار تدارکاتی راهی امارات می‌شوند. بعد از پایان این اردو و تا آغاز لیگ برتر، تمرینات راه‌آهن در تهران پیگیری می‌شود.

شهرداری تبریز

تمرینات شاگردان علی‌اصغر مدیرروستا هم از روز سه‌شنبه آغاز شده و اگر مشکلات این تیم برطرف شود آنها در هفته آینده راهی ترکیه خواهند شد. پس از بازگشت از ترکیه، شهرداری‌ها برنامه‌های آماده‌سازی خود را در تبریز پیگیری خواهند کرد.

شاهین بوشهر

بازیکنان تیم شاهین پس از برگزاری دیدار هفته بیست و ششم لیگ برتر و تعطیلی تمرینات به استراحت پرداخته و از روز چهارشنبه برنامه‌های آماده‌سازی خود را در تهران آغاز کردند. شاگردان حمید درخشان طی روزهای آینده برای برپایی اردویی 9 روزه راهی کشور ترکیه خواهند شد.

مس سرچشمه

شاگردان اصغر شرفی از روز دوشنبه تمرینات خود را آغاز کرده‌اند و بسیار امیدوارند با رسیدن به آمادگی کامل، در هفته‌های پایانی لیگ با قدرت بیشتری به میدان رفته و از سقوط به لیگ دسته اول نجات پیدا کنند. آنها از روز جمعه هم برای برپایی اردوی آماده‌سازی یک هفته‌ای راهی شهر کیش شده و پس از بازگشت به کرمان، تمرینات خود را در سرچشمه پیگیری خواهند کرد.