تامین کتابهای نفیس و مورد نیاز جامعه وظیفه اصلی ناشران است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رمضانی صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران ضمن تاکید بر این مطلب که کتابهای نفیس این بنیاد با رویکرد ایران شناسی گفت: بخشهای مختلف آثار تالیف شده این بنیاد به عنوان منابع جامع، منحصر به فردهستند.

رمضانی افزود: این کتابها که با رویکرد معرفی ایران شامل معرفی شهرها، بناها، تقسیمات کشوری، خلیج فارس و ...منتشر شده در حکم دایره المعارفی هستند که می تواند مورد استفاده محققان و پژوهشگران قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نگارش و تدوین این کتب محصول کارگروهی محققان و پژوهشگران است، تصریح کرد: برخلاف کتب دیگر که یک نفر کار تالیف و یا ترجمه را برعهده دارد، در کتب بنیاد ایران شناسی کار به شکل تیمی انجام شده که هر کدام نیز دارای ترکیب جداگانه ای است.

رمضانی در همین رابطه اضافه کرد: مثلا در کتب مربوط به مساجد ایران، در بخش معماری یک تیم، بخش مذهبی یک تیم و همچنین سایربخشها شامل اسناد تاریخی، عکاسی و... تیمهای مجزا درتالیف کتاب مشارکت داشته اند.

مسئول غرفه بنیاد ایران شناسی در ادامه با اشاره به اولین تجربه حضوردر نمایشگاه بندرعباس، عنوان کرد: دراین نمایشگاه عرضه کتاب اسناد تاریخی بندرعباس با استقبال بسیار گسترده مواجه شد که بلافاصله نیز تمام شد.

به گفته وی، چاپ دوجلد کتاب در خصوص خلیج فارس شامل اخبار و مقالات و اسناد تاریخی نیز با استقبال گسترده همراه بود.

وی در پاسخ به این سوال که چرا کتابهای بنیاد در تیراژبسیار محدود عرضه می شود، اظهارداشت: با توجه به مرجع بودن، کتب این بنیاد مورد استفاده افراد خاص است که در جلدهای نفیس ارائه می شود.