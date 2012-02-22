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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۱

غضنفر رکن آبادی:

مواضع جمهوری اسلامی ایران بر مبنای دفاع از حق و عدالت است

مواضع جمهوری اسلامی ایران بر مبنای دفاع از حق و عدالت است

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت طی دیدار با نمایندگان 18 موسسه لبنانی از قومیت ها و احزاب مختلف بر مواضع حق طلبانه و عدالت خواهانه ایران در قبال مسائل جهانی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر،"غضنفر رکن آبادی" در دیدار با نمایندگان 18 جمعیت و موسسه لبنانی از احزاب و قومیتهای مختلف تاکید کرد: مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مسائل جهانی بر مبنای دفاع از حق و عدالت اتخاذ می شود.

در این دیدار جمعیتهای لبنانی با تمجید از حمایت انقلاب اسلامی ایران از جریان مقاومت، پیشرفتهای ایران در زمینه هسته ای را مایه مباهات دانستند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت نیز طی اظهاراتی به تشریح جزئیات برخی از مهمترین پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک ایران در زمینه های صنعتی، علوم فضایی و داروسازی پرداخت.

کد مطلب 1540523

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