مواضع جمهوری اسلامی ایران بر مبنای دفاع از حق و عدالت است

به گزارش خبرگزاری مهر،"غضنفر رکن آبادی" در دیدار با نمایندگان 18 جمعیت و موسسه لبنانی از احزاب و قومیتهای مختلف تاکید کرد: مواضع جمهوری اسلامی ایران در قبال مسائل جهانی بر مبنای دفاع از حق و عدالت اتخاذ می شود.

در این دیدار جمعیتهای لبنانی با تمجید از حمایت انقلاب اسلامی ایران از جریان مقاومت، پیشرفتهای ایران در زمینه هسته ای را مایه مباهات دانستند.

سفیر جمهوری اسلامی ایران در بیروت نیز طی اظهاراتی به تشریح جزئیات برخی از مهمترین پیشرفتهای علمی و تکنولوژیک ایران در زمینه های صنعتی، علوم فضایی و داروسازی پرداخت.