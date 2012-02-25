اعضای مجمع با انتخاب فرد دیگر دوباره کاری نکنند/ کفاشیان بهترین گزینه است

محمدرضا غفاری در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با ارزیابی اش از انتخابات فدراسیون فوتبال تصریح کرد: امیدوارم اعضای مجمع به شخصی رای بدهند که در حال حاضر به فوتبال اشراف دارد و با گفتمان صداقت با مردم برخورد کند. ضمن اینکه شخصی که به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب می شود باید با وزارت ورزش هم هماهنگ باشد تا تعادل فوتبال حفظ شود.

وی در خصوص اینکه " آیا چنین فردی در بین گزینه ها وجود دارد؟" یادآور شد: به نظرم کفاشیان بهترین گزینه است. او در طول چهار سال گذشته تجربیات ارزشمندی به دست آورده و با همه مسیرهای فوتبال و قوانین کنفدراسیون فوتبال آسیا و فیفا آشناست. علاوه بر این او با وزارت ورزش هم تعامل خوبی دارد و بهترین گزینه ریاست فدراسیون است.

غفاری با اشاره به اینکه انتخاب یک رئیس جدید هزینه بردار است، ادامه داد: عقل سلیم حکم می کند کسی انتخاب شود که بر شرایط اشراف دارد. مدیر جدید تا بخواهد با شرایط آشنا شود زمان از دست می رود که این فقط دوباره کاری است.

رئیس هیئت فوتبال استان مرکزی شائبات دخالت وزارت ورزش در انتخابات را رد کرد و گفت: همانطور که مدیران وزارتخانه هم در مصاحبه هایشان اعلام کرده اند از هیچ گزینه خاصی حمایت نمی کنند. تا اینجای کار هم که هیچ دخالت یا فشاری دیده نشده است.

وی در پایان خاطرنشان کرد: وزارت ورزش در طول دوران فعالیتش در ماه های گذشته نشان داده است که با بینش باز با قضایا برخورد می کند و نتایج آن را می توان در تحولاتی که در ورزش رخ داده است مشاهده کرد.

انتخابات فدراسیون فوتبال روز 15 اسفندماه برگزار می شود. عزیزالله محمدی، علی کفاشیان و محمد حسین قریب سه گزینه اصلی ریاست فدراسیون هستند.