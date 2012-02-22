قدیمی ترین محله مشهد نوسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محبی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران اظهار داشت: این محله که در سالهای اخیر به نام پور سینا شهرت یافته است در شرقی ترین نقطه این کلان شهر مذهبی قرار دارد و دارای تراکم جمعیتی زیاد است.

وی بیان کرد: طرح تعریض خیابان پورسینا در سال 90 براساس طرح تفصیلی که چند سال قبل به تصویب رسیده بود در اولویت اقدامات شهرداری منطقه 6 قرار گرفت اما با توجه به وسعت محدوده مورد نظر وحجم بالای منازل و تملک ها برای اتمام آن بازه زمانی مشخصی مطرح نیست.

شهردار منطقه 6 با بیان اینکه در اولین اقدام عملیاتی این پروژه منجر به تخریب 12 ملک شد، گفت: از ابتدای سال اولویت اول منطقه قرار گرفته بود، پس از طی مراحل قانونی و اداری به مرحله اجرا رسید و به طور قطع در سال آینده نیز، در ردیف اولویت های منطقه خواهد بود.

محبی ضمن قدردانی از مردم در همکاری مستمر در این طرح با شهرداری افزود: یقین بدانید انجام وظیفه در نهادی مردمی همچون شهرداری به دلیل ورود در بطن مسائل مربوط به زندگی مردم، بدون یاری و همراهی خودشان مقدور نیست.

وی اولویت بندی املاک برای اجرای این طرح را بر مبنای گره های ترافیکی موجود عنوان و تصریح کرد: اقدامات این طرح با شناسایی مسیرهای پرترافیک و حادثه ساز و براساس رفع مشکلات اساسی مردم صورت خواهد گرفت و در تلاشیم برای سال جدید اعتباراتی مخصوص طرح تعریض خیابان پورسینا از شورای اسلامی شهر که براساس میزان تملک ها اختصاص می یابد دریافت و تا پایان سال نسبت به خرید تمامی املاک مربوطه اقدام کنیم.

محبی تاکید کرد: از مردم این خیابان خواهشمندیم نهایت همکاری با خدمتگذاران خود در شهرداری را داشته و در بحث تملک ها همکاری کنند تا هرچه سریعتر موجبات رضایتمندی آنان را فراهم کنیم.

وی افزود: شهروندان می توانند با مراجعه به شهرداری منطقه 6 و ارائه مدارک مربوطه نسبت به تشکیل پرونده، بازدید کارشناسان و عقد صلحنامه اقدام کنند.