زندگینامه شهیده فاطمه نیک در 9 جلد تدوین می شود

محمد دهقانی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: با توجه به اهمیت و جایگاهی که موضوع دفاع مقدس دارد از این رو باید به روشهای مختلف نسبت به حقظ ارزشهای آن اقدام شود که یکی از بهترین راه کارها انتشار کتاب های این حوزه توسط نویسندگان و اهل قلم است.

وی پس از بیان مطلب فوق اظهار داشت: خوشبختانه کتاب و کتابخوانی در بین مردم جایگاه خوبی یافته و به همین نسبت توجه به کتابهای عرصه دفاع مقدس افزایش یافته است.

مدیر کل حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس هرمزگان در ادامه به فعالیتهای اداره کل حفظ آثار و نشر کتاب اشاره کرد و گفت: با توجه به فعالیت این مجموعه از چهار سال قبل 12 عنوان کتاب منتشر شده که شش مورد آنها در سال جاری منتشر شده است.

وی افزود: در راستای انتشار کتاب در حوزه دفاع مقدس و زندگی مبارزان و ایثارگران هرمزگانی مجموعه ای 9 جلدی نیز در حال تدوین است که به زندگی شهیده فاطمه نیک اختصاص دارد.

آثار برگزیده جشنواره شعر و خاطره دفاع مقدس کتاب می شود

مدیر کل حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس هرمزگان به برگزاری جشنواره شعر و خاطره دفاع مقدس در استان اشاره کرد و گفت: برترینهای مرتبط با این دو جشنواره به صورت کتاب منتشر می شود.

وی در ادامه به اهدای کتاب به 9 کتابخانه عمومی استان و سه کتابخانه دانشگاهی در هرمزگان اشاره کرد و گفت: هر ساله در دو نوبت کتابهای منتشر شده در عرصه دفاع مقدس از مرکز به استان ارسال می شود و ما در اختیار کتابخانه ها قرار می دهیم.

دهقانی در ادامه به برگزاری نهمین نمایشگناه کتاب استانی اشاره کرد و گفت: نمایشگاه کتاب از جمله فرصتهایی است که می تواند به توسعه کتابخوانی کمک کند و در عین حال کار کرد های مفید دیگری در عرصه فرهنگ دارد.

وی افزود: با توجه به حجم مخاطبی که این رویداد دارد و خوشبختانه اغلب آنها را جوانان تشکیل می دهد میتوانیم غرفه هایی را به کتب مقدس اختصاص دهیم تا انها با کتاب های این زمینه آشنا شوند.

دهقانی گفت: همانطوز که مقام معظم رهبری فرمودند جنگ چنان گنجی بود بنابراین علاوه بر حفظ ارزشهایش باید آنها را منتشر هم کنیم و نمایشگاه کتاب از جمله فرصت های مناسب این موضوع است.

مدیر کل حفظ و نشر ارزشهای دفاع مقدس هرمزگان در ادامه گفت: با توجه به اینکه مردم استان بسیار علاقمند هستند تا از نقش هرمزگان در خصوص هشت سال دفاع مقدس بیشتر بدانند لذا این آمادگی وجود دارد تا از نویسندگان این عرصه حمایت شود.