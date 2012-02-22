نشریه تخصصی پیشگیری از جرم در گلستان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان صبح چهارشنبه در کارگروه پژوهش و تحقیقات دادگستری با بیان این که آسیب شناسی اجتماعی مقدمه پیشگیری از وقوع جرم است گفت: در این بخش وجود نشریه ای برای آسیب شناسی و فرهنگ سازی ضروری است.

وی با بیان که دادگستری استان آمادگی لازم برای راه اندازی این نشریه را دارد افزود : مطالعه در مسائل اجتماعی، مستلزم استفاده از اطلاعات علمی و ریشه ای علل و عوامل بزه است که انتشار نشریه تخصصی امکان درج تحقیقات پژوهشگران و تبادل نظر کارشناسان این حوزه فراهم می شود.

فاضلیان در ادامه پیشگیری از جرم را ماموریت اصلی و اساسی دستگاه قضایی عنوان و بر لزوم پایبندی سایر دستگاه های مرتبط برای همکاری این دادگستری های استان تاکید کرد.

وی با مهم خواندن لزوم، نزدیکی و تعامل مراکز علمی و پژوهشی با قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی، خواستار تدوین طرح های تحقیقاتی مشترک در ان حوزه شد..

کارگروه پژوهش و تحقیقات دادگستری استان، با هدف آسیب شناسی علل و عوامل بزه و بررسی راهکارهای پیشگیری از جرم با حضور کارشناسان و محققان این حوزه در دادگستری استان برگزار شد.