  1. استانها
  2. گلستان
۳ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۳۷

فاضلیان:

نشریه تخصصی پیشگیری از جرم در گلستان راه اندازی می شود

نشریه تخصصی پیشگیری از جرم در گلستان راه اندازی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری گلستان از فراهم شدن مقدمات راه اندازی نشریه تخصصی پیشگیری از جرم در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلیان صبح چهارشنبه در کارگروه پژوهش و تحقیقات دادگستری با بیان این که آسیب شناسی اجتماعی مقدمه پیشگیری از وقوع جرم است گفت: در این بخش وجود نشریه ای برای آسیب شناسی و  فرهنگ سازی ضروری است.

وی با بیان که دادگستری استان آمادگی لازم برای راه اندازی این نشریه را دارد افزود : مطالعه در مسائل اجتماعی، مستلزم استفاده از اطلاعات علمی و ریشه ای علل و عوامل بزه است که انتشار نشریه تخصصی امکان درج تحقیقات پژوهشگران و تبادل نظر کارشناسان این حوزه فراهم می شود.

فاضلیان در ادامه پیشگیری از جرم را ماموریت اصلی و اساسی دستگاه قضایی عنوان و بر لزوم پایبندی سایر دستگاه های مرتبط برای همکاری این دادگستری های استان تاکید کرد.

وی با مهم خواندن لزوم، نزدیکی و تعامل مراکز علمی و پژوهشی با قوه قضاییه در حوزه پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی، خواستار تدوین طرح های تحقیقاتی مشترک در ان حوزه شد..

کارگروه پژوهش و تحقیقات دادگستری استان، با هدف آسیب شناسی علل و عوامل بزه و بررسی راهکارهای پیشگیری از جرم با حضور کارشناسان و محققان این حوزه در دادگستری استان برگزار شد.

کد مطلب 1540528

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها