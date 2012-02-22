رقابت جدی شش داوطلب مجلس در شاهرود/اخلاق و ادب اسلامی سرلوح انتخابات

مرتضی معتمد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شورای نگهبان نتایج قطعی بررسی شکایات و صلاحیت کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را به وزارت کشور ابلاغ و این نهاد نیز نتایج بررسی صلاحیت کاندیداها را به مراکز حوزه های انتخابیه ابلاغ کرد.

وی تصریح کرد: وحید احمدی فرزند علی، کاظم جلالی فرزند کرم، احمد رضا شامبیاتی فرزند علی اصغر، غلام رضا شاهینی فرزند ابراهیم، ابوالقاسم عربیون فرزند علی اکبر و عباسعلی غلامی فرزند غلامحسین اسامی داوطلبین نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در شهرستان شاهرود هستند.

معتمد اظهار داشت: تبلیغات کاندیداها بر اساس قانون از تاریخ چهارم اسفند ساعت هشت صبح آغاز و تا پایان روز دهم اسفند 24 ساعت قبل از شروع انتخابات ادامه دارد.

معاون فرماندار شاهرود در پایان بر رعایت اصل رقابت و رفاقت در انتخابات تاکید کرد و اظهار داشت: همه کاندیداها ضمن رعایت قانون، باید با پرهیز از بی احترامی به دیگران، اخلاق و ادب اسلامی را سر لوحه کار و برنامه های خود قرار دهند.