مصطفی هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ورزش همیشه یک رو ندارد اظهار داشت: گاه دیدارها سخت و نفس گیر است و گاهی هم جریان بازی به حدی آرام و طبق برنامه پیش می رود که اصلا متوجه گذر زمان و پایان بازی نمی شوید. دیشب از شب های آرام ما بود که توانستیم با خیالی آسوده حریف را شکست دهیم و راهی نیمه نهایی شویم.

وی تصریح کرد: البته غیبت دو سه بازیکن آرامکس شرایط را برای این تیم سخت تر از بازی رفت کرده بود اما در هر صورت برای ما بازی کاملا ساده و روان بود. صادقانه بگویم هیچ دغدغه ای برای این بازی و گذر از آن نداشتم و به همین دلیل از دقایق 12 یا 13 بازی بود که بازیکنان ذخیره را وارد زمین کردم.

سرمربی تیم بسکتبال مهرام با اشاره به دیدار برابر ذوب آهن در مرحله نیمه نهایی مسابقات قهرمانی باشگاههای غرب آسیا یادآور شد: به هر حال قانون مسابقات باعث رقم خوردن اتفاقات زیادی می شود که یکی از آنها هم تقابل تیم های یک کشور در مرحله ای است که باید یکی از آنها حذف شود همان طور که مهرام و ذوب آهن در نیمه نهایی به هم رسیدند و اگر در آن طرف هم پتروشیمی نتواند صعود کند دو تیم لبنانی باید دیگر بازی نیمه نهایی را برگزار کنند.

وی در مورد اینکه دیدار با ذوب آهن در مرحله نیمه نهایی مسابقات باشگاههای غرب آسیا تا چه اندازه اهمیت دارد تصریح کرد: این بازی در حد یک دیدار نیمه نهایی اهمیت دارد و نه بیشتر و نه کمتر. البته قابل انکار نیست که بازی سختی مقابل حریفان پیش رو خواهیم داشت دیداری که سال گذشته هم در همین رقابتها برگزار شد و امسال هم چاره ای جز برگزاری آن نداریم چون به هرحال فقط یک تیم می تواند فینالیست شود.

هاشمی با یادآوری اینکه دیدارهای مرحله نیمه نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا نیز به صورت دو از سه برگزار می شود خاطرنشان کرد: نمی توان نتیجه دیدار نیمه نهایی برابر ذوب آهن را پیش بینی کرد همیشه گفته ام بازهم می گویم این تیم مربی بزرگی دارد و ملی پوشان با تجربه ای که کاملا در خدمت تیم هستند ضمن اینکه نیمکت ذوب آهن به مراتب شرایط بهتری نسبت به ما دارد چون به غیر از نفرات ترکیب اصلی، دیگر بازیکنان ما جوان هستند.

وی تاکید کرد: در مجموع نمی توان گفت که به لحاظ فردی کدام تیم نسبت به دیگری برتری دارد و به همین دلیل نتیجه بازی هم قابل پیش بینی نیست همیشه دیدار تیم های مهرام و ذوب آهن حساسیت هایی داشته است و این بار این حساسیت به غرب آسیا کشیده شده است. فقط امیدواریم دو تیم ایرانی بتوانند برگزار کننده بازیهای خوبی در این مرحله باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم مهرام سه شنبه شب در مرحله یک چهارم نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی باشگاههای غرب آسیا آرامکس اردن را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی صعود کرد. دیدارهای این مرحله از دو هفته دیگر آغاز می شود. مهرام نخستین دیدار خود در این مرحله را در تهران و مقابل ذوب آهن برگزار می کند.