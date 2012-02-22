اعتراف به قتل پسر روستایی در خواب

به گزارش خبرنگار مهر، دی‌ماه سال 88 خانواده پسر 24 ساله‌ای به نام میلاد با مراجعه به پلیس آگاهی نوشهر از ناپدید شدن مرموز او خبر دادند.

آنها در شکایت خود گفتند ما ساکن یکی از روستاهای اطراف نوشهر هستیم. میلاد سه روز قبل از خانه خارج شد و دیگر باز نگشت به دلیل مرموز بودن غیبت او به ماجرا مشکوک شده و به پلیس مراجعه کردیم پس از این شکایت ماموران پلیس آگاهی تحقیقات در این زمینه را آغاز کرده اما هیچ سرنخی از سرنوشت پسر ناپدید شده به دست نیامد. با گذشت حدود 25ماه از ناپدید شدن میلاد مادرش با مراجعه به کارآگاهان پلیس آگاهی گره از معمای این پرونده مرموز باز کرد.

او به ماموران گفت اواخر سال 89 همسرم به دلیل بیماری فوت کرد. دو شب قبل او به خواب من آمد و مدعی شد میلاد را کشته و جسد او را در چاه خانه‌مان انداخته است. به همین خاطر احتمال می‌دهم ادعای او در خواب واقعی بوده و پسرمان به قتل رسیده باشد.

پس از این ادعا تیمی از کارآگاهان همراه امدادگران آتش‌نشانی راهی محل شده و به بررسی چاه پرداختند. پس از ساعت‌‌ها عملیات سرانجام بقایای جسد یک انسان از داخل چاه خارج و با توجه به اینکه غیرقابل شناسایی بود برای انجام آزمایش‌های لازم به پزشکی قانونی منتقل شد.

هم اکنون تحقیقات در رابطه با این پرونده در اداره آگاهی نوشهر ادامه دارد.