9 هزار نفر رای اولی در استان سمنان/مشارکت بالغ بر70 درصد خواهد بود

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خلخالی چهارشنبه درنشست خود با خبرنگاران از تائید صلاحیت 38 کاندیدا در استان سمنان خبر داد و گفت: از این تعداد 10 نفر مربوط به دامغان، 9نفر سمنان، شش نفر شاهرود و 13 نفر گرمسار هستند.

وی با بیان اینکه از این تعداد دو نفر خانم هستند، گفت: ترکیب سیاسی این افراد به صورت این است که20 درصد اصلاح طلب، 36 درصد اصولگرا و 44 درصد مستقل هستند.

خلخالی تعداد رای اولی ها را در استان سمنان بیش از 9 هزار نفر عنوان کرد و گفت: سن رای دادن 18 سال تمام است.

محور تبلیغات و اطلاع رسانی در خصوص انتخابات را مهم ارزیابی کرد وآن راضروری برشمرد.

خلخالی با بیان اینکه باید بسترها و لوازمات لازم برای کار انتخابات ایجاد شود افزود: باید با شیوه های مختلف و عرصه های متنوع و استناد به ظرفیت مطبوعات و رسانه های گروهی خصوصا صدا و سیما و استقاده از پتانسیل روابط عمومی های دستگاههای اجرایی در زمینه ارائه آگاهی و اطلاع رسانی بیشتر در خصوص انتخابات فعالیت و تلاش کرد.

خلخالی با تاکید بر انجام کارهای هنری و فرهنگی در سطح مدارس و دانشگاهها برای تبیین هر چه بیشتر مقوله انتخابات در جامعه اظهار داشت: برنامه ریزی اطلاع رسانی و تبلیغات در عرصه انتخابات مهم است.

رئیس ستاد انتخابات در استان سمنان، مشارکت حداکثری مردم را مهمترین وظیفه دانست و پیش‌بینی کرد در انتخابات این دوره مشارکت بالای 70 درصدی را شاهد باشیم.

وی با اشاره به نقش مهم صدا و سیما و رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی امر انتخابات، گفت: رسانه‌ها باید تلاش کنند تا انتخابات شفاف و بدون شائبه برگزار شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان تعداد کل صندوقهای رای گیری در استان سمنان را 597 صندوق ذکرکرد و گفت: از این تعداد399 صندوق ثابت شهری، 28 صندوق سیار شهری، 74 صندوق ثابت روستایی و116 صندوق سیار روستایی است.

وی خواستار هوشیاری کامل دست اندرکاران انتخابات و کاندیداها در قبل، حین و بعد از برگزاری انتخابات شد و گفت: شروع ساعت تبلیغات کاندیداها هشت صبح روز پنج شنبه چهارم اسفندماه لغایت هشت صبح روز پنجشنبه 11اسفند ماه به مدت هشت روز است.

خلخالی افزود: کاندیداها، ضمن اشراف و اجرای کامل قوانین تبلیغات انتخابات قبل از ساعت هشت صبح روز 11 اسفند ماه یعنی 24 ساعت قبل از شروع انتخابات، ستادها و فعالیتهای تبلیغاتی در سطح حوزه انتخابیه را بر اساس قانون باید تعطیل نمایند.

وی با بیان این که هر کاندیدا می تواند شش ستاد تبلیغاتی در حوزه انتخابیه سمنان و مهدیشهر، شهر سمنان دو (سرخه، مهدیشهر، درجزین و شهمیرزاد هرکدام یک ستاد) داشته باشد، افزود: استفاده از اماکن دولتی در له و علیه هر کاندیدا ممنوع بوده و کاندیداها در صورت استفاده از روشهای تبلیغاتی به جز مفادی که در قانون تبلیغات پیش بینی شده از ستاد انتخابات استعلام لازم را داشته تا از بروز تخلفات انتخاباتی پیشگیری شود.

رئیس ستاد انتخابات در استان سمنان بر رقابت سالم و رعایت اخلاق انتخاباتی در امر تبلیغات کاندیداها تاکید و بیان داشت: حفظ حقوق شهروندی و پیشگیری از ایجاد مزاحمت برای شهروندان در تبلیغات مد نظر کاندیداها قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به نحوه رایانه ای انتخابات در دامغان، اظهار داشت: جمعه این هفته نمازگزاران نماز جمعه در این شهرستان با داشتن کارت ملی می توانند بصورت آزمایشی در انتخابات شرکت نمایند.

خلخالی تصریح کرد: تلاش همه مجموعه اجرایی انتخابات، برگزاری انتخاباتی سالم همچون انتخابات گذشته با جلب مشارکت حداکثری مردم است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار سمنان در پایان با اشاره به اینکه که تعامل کاندیداها با هیئت اجرایی، نظارت و بازرسی زمینه لازم را برای حضور پرشور مردم و برگزاری انتخابات سالم را به دنبال دارد، تصریح کرد: هیئت اجرایی با آغاز زمان تبلیغات کاندیداها به صورت تمام وقت فعالیت تبلیغاتی کاندیداها را رصد کرده و با سرکشی مستمر و حضور در عرصه میدانی در صورت بروز تخلف بر اساس قانون عمل خواهند کرد.