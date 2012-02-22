نامزدهای جبهه متحد اصولگرایان در خراسان جنوبی معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام نظر شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان، کاندیدا های این جبهه در چهارحوزه انتخابیه نهبندان و سربیشه، بیرجند و درمیان، قاینات و فردوس، طبس، بشرویه و سرایان اعلام شد.

در حوره انتخابیه نهبندان و سربیشه سید محمد صادق نیرومند به عنوان کاندید جبهه متحد معرفی شده است.

در این حوزه علاوه بر نیرومند، اسامی نظر افضلی و محمدرضا عربپور نیز به عنوان کاندیدای اصولگرا به شورای مرکزی جبهه متحد اصولگرایان ارسال شده بود.

در حوزه بیرجند و درمیان، سید محمدباقر عبادی از بین هفت نامزد تائید صلاحیت شده این حوزه به عنوان کاندید جبه متحد اصولگرا معرفی شد.

در حوزه انتخابیه قاینات نیز علی قربانی به عنوان نامزد مورد حمایت جبهه متحد اصولگرایان برگزیده شد.

همچنین درحوزه انتخابیه فردوس،طبس،بشرویه و سرایان بر خلاف پیش بینی ها، جبهه متحد اصولگرایان محمد فردوسی پور را به عنوان کاندید جبهه متحد معرفی کرد.

این در حالی است که پیش از این عباس شخصی رئیس ستاد انتخاباتی جبهه متحد اصولگرایان استان یزد از عبدالله زاده به عنوان کاندید جبهه متحد اصولگرایان در حوزه طبس نام برده بود.