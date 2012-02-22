به گزارش خبرنگار مهر، روح الله درویش خضری عصر سه شنبه در جلسه ستاد بهره وری آب شهرستان فیروزکوه با بیان اینکه سهمیه در نظر گرفته شده برای شهرستان تا تیرماه 91، 630 هکتار است، افزود: 345 هکتار از اراضی منطقه به سیستم آبیاریهای نوین تحت فشار مجهز شده است و علاوه بر آن 140 هکتار از اراضی در مرحله انعقاد قرارداد، 200 هکتار در مرحله طراحی و 841 هکتار دیگر از اراضی مستعد دیگر نیز شناسایی شده است.

وی از اجرایی شدن 54 درصد تعهدات شهرستان در زمینه آبیاریهای نوین تحت فشار خبر داد و گفت: علی رغم توان و بضاعت اندک این نهاد، از حداقل امکانات موجود برای ایجاد ظرفیتها استفاده شده است و در این زمینه خواهان مشارکت و همکاری هرچه بیشتر بخشداریها، شوراهای اسلامی روستاها و دهیاریها هستیم.

وی از اجرایی شدن این طرح در 700 هکتار از اراضی کشاورزی منطقه طی دو سال اخیر خبر داد و عنوان کرد: این در حالی است که در 30 سال گذشته تا سال 86 در مجموع 700 هکتار از اراضی به این شیوه مجهز شده بود و با رفع موانع و مشکلات موجود شرایط برای تحقق شعار "یک برابر 50" آماده و مهیاست.

درویش خضری حاکم بودن نظام خرده مالکی بر شیوه معیشتی بهره برداران را از مهمترین معضلات در این عرصه عنوان کرد و افزود: در حالی که برای اجرای این سیستم در 144 هکتار از اراضی فیروزکوه 98 پرونده تشکیل شده است، در منطقه ای مانند ورامین این وسعت فقط به یک پرونده محدود می شود و این امر سختیهای تحقق سیاستهای دولت در بخش کشاورزی منطقه را هر چه بیشتر مشهود می کند.