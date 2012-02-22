سه جایزه جشنواره فرانسه به "سوت پایان" رسید

به گزارش خبرنگار مهر، ‬در مراسم اختتامیه جشنواره وزول فرانسه که در شب ۲۱ فوریه برگزار شد نیکی کریمی که به همراه "سوت پایان" آخرین ساخته سینمایی‌اش در مقام کارگردان در بخش مسابقه بین‌الملل این جشنواره حضور داشت موفق به دریافت سه جایزه شد.

هیات داوران به نام آسیایی جایزه شهر پاریس موزه گیمه به همراه جایزه نقدی را به "سوت پایان" تقدیم کردند. همچنین جایزه انستیتو زبان‌ها شرقی پاریس اینالکو به همراه جایزه نقدی و جایزه هیات داوران جوان فرانسه هم جایزه اصلی خود را به این فیلم دادند.

داستان "سوت پایان" درباره سامان و سحر زوج مستند سازی است که زندگی آرامی را در شهر تهران می‌گذارند. اما در فیلمی که سامان برای تلویزیون ساخته صحنه‌ای خراب می‌شود و سامان به علت گرفتاری، تکرار صحنه فیلمبرداری را به همسرش سحر می‌سپارد. سحر، دختری که در آن صحنه بازی کرده را به همراه دستیارش بعد از جستجوی فراوان پیدا می‌کند اما با نزدیک شدن به دختر متوجه مشکل بزرگی در زندگی او می‌شود.

در این فیلم نیکی کریمی، شهاب حسینی، هستی مهدوی فر، آتیلا پسیانی و... بازی کردند.