هدف دشمنان ایجاد تقابل بین کاندیداهاست

به گزارش خبرنگار مهر، سعید برقی در جلسه شورای اداری شهرستان بناب، افزود: باید سعی کنیم تا حد توان مردم را برای حضور پرشور در پای صندوقهای رأی دعوت کنیم و همانطوری که مقام معظم رهبری تأکید کردند، مشارکت پرشور باید اولویت اول ما باشد.

رئیس شورای تأمین شهرستان بناب هدف از اجرای قانون در جامعه را تعالی اخلاق و نظم در جامعه عنوان کرد و گفت: کسانی که خود را کاندیدای مجلس کرده‌اند، از آنان انتظار بیشتری برای اجرای قانون می‌رود و کسی که هنوز اخلاق اسلامی را رعایت نمی‌کند، چطور قصد دارد مسئولیت نمایندگی یک شهرستان را با خود یدک بکشد.

وی پرهیز از بی‌اخلاقی را توسط کاندیداها و طرفداران آنها ضروری دانست و گفت: نباید تهمت‌زنی و تهدید در آستانه انتخابات رواج یابد و اینها اهدافی هستند که دشمن درصدد دنبال کردن آنهاست.

فرماندار بناب مقابل هم قراردادن کاندیداها و طرفداران آنها را یکی دیگر از اهداف دشمن ذکر کرد و ضمن تأکید بر حفظ هوشیاری از سوی کاندیداها، از آنها خواست ضمن پرهیز از دادن وعده‌های غیرعملی مطالبات مردم را بالا نبرند.

وی همچنین ضمن تأکید بر اصل امانتداری آرای مردم در انتخابات توسط مسئولان گفت: حفظ اصل بی‌طرفی مسئولان در انتخاب مردم باید مهمترین محور حرکت مسئولان در انتخابات باشد و مهمترین نقش مسئولان در این انتخابات فقط دعوت مردم به حضور پرشور است.