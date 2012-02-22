سیدجمال هادیان طبایی زواره در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اثر جدیدش که در حوزه شعر کلاسیک تدوین شده است، گفت: «بوی خوش آشنایی» عنوان مجموعه‌‌ای است که سه کتاب را در قالب یک کتاب نفیس و هنری دربر می‌گیرد و زیباترین غزل‌های حافظ، سعدی و مولوی را همراه با شرح و توضیحی کوتاه در صفحاتی زیبا و چشم‌نواز شامل می‌شود.

وی ادامه داد: مهم‌تریم دلیل تدوین کتاب برای من این بود که هرگاه یک کتاب نفیس را تورق می‌کردم متوجه این نکته می‌شدم آنقدر که به ظواهر و زیبایی اثر توجه شده به خوانایی و محتوا توجه نشده است. ضمن اینکه هر یک از این کتاب‌ها دیوان یک شاعر را در برمی‌گیرد و خرید دیوان نفیس چند شاعر برای قشرهایی از جامعه میسر نیست به همین دلیل تصمیم گرفتم اثری تدوین کنم که منتخبی از آثار برترین شاعران کهن باشد همچنین در کنار ظاهر زیبا محتوای آن هم با دقت انتخاب شده باشد.

نمونه‌ای از تابلوهای کتاب «بوی خوش آشنایی»

نویسنده کتاب «اتول‌نامه» در توضیح بیشتر اثر جدیدش عنوان کرد: در بررسی آثار شاعران مختلف به این نتیجه رسیدم که بهتر است سه شاعر که در غزل در قله شعر فارسی ایستاده‌اند، انتخاب کنم که به همین دلیل حافظ، سعدی و مولانا را برگزیدم و از بین شعرهایشان هم زیباترین آنها را برگزیدم. البته یک ویژگی دیگر هم برایم مهم بود؛ اینکه شعرها بیشترین قابلیت ملودی‌گذاری و آهنگسازی را داشته باشند و کتاب از این حیث می‌تواند منبعی برای آهنگسازان و اهالی موسیقی باشد.

هادیان با اشاره به اینکه این کتاب تا نمایشگاه کتاب توسط انتشارات ذره منتشر می‌شود، گفت: ویژگی دیگر کتاب که آن را برای نوجوانان و جوانان که تازه با ادبیات کلاسیک روبه رو می‌شوند قابل استفاده می‌کند این است که در پایین هر غزل به صورت کوتاه معانی واژه‌ها و ترکیب‌های دشوار و گاه کنایات و صنایع ادبی توضیح داده شده است؛ به نحوی که فهم و درک اشعار برگزیده را به ساده‌ترین شکل ممکن برای همه علاقه‌مندان به شعر و ادبیات امکان‌پذیر می‌کند.

وی اضافه کرد: «بوی خوش آشنایی» یک ویژگی دیگر هم دارد. در کتاب‌های شعر کلاسیک غالبا از خط نستعلیق استفاده می‌شود، ولی این‌بار از خط شکسته نستعلیق استفاده کردم تا این خط مظلوم هم مورد توجه قرار گیرد. به همین دلیل از استاد محمد حیدری خوشنویس خواستم که برخی از غزل‌ها را انتخاب کند که در نهایت تابلوهایی به خط زیبا خلق شده که در فواصل مختلف کتاب آورده شده است.

نویسنده «نوروزنامه» در بخش پایانی سخنانش گفت: این کتاب هم کارکردهای پژوهشی دارد و به سادگی برای همه اقشار قابل استفاده است و هم با در نظر گرفتن تمامی ظرفیت‌های هنری و چاپ نفیس، هدیه‌ای ارزشمند به شمار می‌آید. اغلب کتاب‌های نفیس تنها در کتابخانه‌ها قرار می‌گیرند و عطف‌هایشان دیده می‌شود ولی فکر می‌کنم این کتاب بتواند خوانده هم بشود.

«بوی خوش آشنایی» با 456 صفحه، قطع وزیری و کاغذ گلاسه به صورت پنج رنگ منتشر خواهد شد.