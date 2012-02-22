هشت طرح صدا و سیمای کردستان افتتاح شد/ افزایش پوشش در مناطق روستایی

به گزارش خبرنگار مهر، سه شنبه شب و با حضور محمدرضا رحیمی، قائم مقام سازمان صدا و سیما و جمعی از مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان هشت طرح مختلف در راستای توسعه و تقویت برنامه های شبکه استانی صدا و سیمای مرکز کردستان افتتاح و کلنگ زنی شد.

در این برنامه در ابتدا استودیو دیجیتال مرکز صدا و سیمای کردستان در فضای شامل 250 متر مربع ساخته شده است و در آن از تجهیزات روز استفاده شده است.

از مشخصه بارز این استودیو استفاده از فن آوری مولتی ایمیج به جای استفاده از تعداد زیاد مانیتور است که با بهره برداری از آن امکان ساخت برنامه های مناسب برای پخش فراهم شده است و برای احداث، تکمیل و راه اندازی این استودیو اعتباری بالغ بر 17 میلیارد ریال هزینه شده است.

دیگر پروژه افتتاح شده روز گذشته با حضور معاون اول رئیس جمهور سامانه سیار پخش مستقیم تلویزیونی بود که با صرف اعتباری بالغ بر 5.5 میلیارد ریال از محل اعتبارات استانی خریداری و به بهره برداری رسید.

استودیو دیجیتال پخش رادیو دیگر پروژه افتتاح شده روز گذشته بود که برای ساخت و بهره برداری از آن نیز 2.5 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

افتتاح سامانه انیمیشن مرکز و اتوماسیون ست های تدوین با اعتباری بالغ بر دو میلیارد ریال نیز روز سه شنبه حضور معاون اول رئیس جمهور انجام شد.

بهره برداری از 47 ایستگاه فرستنده روستایی در استان کردستان با هزینه اعتباری بالغ بر 18.8 میلیارد ریال نیز به صورت همزمان با حضور معاون اول رئیس جمهور انجام شد که با عملیاتی کردن این مهم پوشش دریافت شبکه های مختلف صدا و سیما در شمار زیادی از روستاهای کردستان فراهم می شود.

افتتاح دو استودیو سیار دیجیتال و دوبلاژ فیلم و سریال مرکز از دیگر پروژه های افتتاح شده صدا و سیمای مرکز کردستان بود.

برای استودیو دیجیتال سیار تلویزیونی 10 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است و برای استودیو دوبلاژ نیز اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال هزینه شده است.

همچنین با حضور محمد رضا رحیمی، مدیران استان و مسئولان صدا و سیمای مرکز کردستان استودیو بزرگ شبکه استانی کلنگ زنی شد.

این پروژه شامل استودیوی به مساحت نزدیک به 300 متر مربع با اعبتاری بالغ بر 25 میلیارد ریال احداث و به بهره برداری می رسد.

محمد رضا رحیمی در آخرین بخش از برنامه های کاری خود در سفر دو روزه به استان کردستان ضمن حضور در برنامه زنده تلویزیونی شبکه استانی به بیان دستاوردهای این سفر پرداخت.