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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۴۹

به همت تبلیغات اسلامی/

600 نفر از کردستان به دوره آموزشی و زیارتی مشهد مقدس اعزام می شوند

600 نفر از کردستان به دوره آموزشی و زیارتی مشهد مقدس اعزام می شوند

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان از اعزام 600 نفر از فعالان فرهنگی دینی استان به دوره آموزشی و زیارتی در مشهد مقدس خبر داد.

حجت ‌الاسلام مسعود صفی‌ یاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های تبلیغات اسلامی استان کردستان برای اعزام فعالان فرهنگی و دینی برای اردوهای آموزشی و زیارتی، اظهار داشت: از این تعداد 220 نفر خواهر و 380 نفر از برادران استان به این دوره آموزشی اعزام می‌ شوند.

وی افزود: این افراد شامل اعضای هیئت های مذهبی، مداحان، اعضای کانون‌ های فرهنگی، اتحادیه و موسسات قرآنی، افسران، بانوان فرهیخته، مبلغان، اعضای ستاد شئون مناسبت های مذهبی استان، ماموستاهای اهل سنت، دف‌ نوازان و گروه های مولودی خوان و اعضای شورای هیئت مذهبی استان کردستان هستند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان کردستان اعلام کرد: این افراد از تمامی شهرستان ‌های استان انتخاب شده اند و بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته از امروز کار اعزام آنها به مشاهد مقدس عملی می شود.

حجت ‌الاسلام صفی‌ یاری با اشاره به اینکه اعزام این افراد در گروه‌ های 200 نفره به مشهد مقدس انجام می شود، عنوان کرد: هر گروه به مدت پنج روز در دوره آموزشی و زیارتی حضور دارند و در این مدت علاوه بر زیارت آموزش های لازم را در حوزه های مختلف و با حضور اساتید مجرب سپری می کنند.

 وی بیان کرد: دوره آموزشی زیارتی مشهد مقدس از امروز آغاز و تا 12 اسفند ماه با موضوعات جنگ نرم، نحله‌ های انحرافی و اخلاق اسلامی برگزار می ‌شود.

کد مطلب 1540568

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