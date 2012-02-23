البرز آماده خلق حماسه ای دیگر/ تبلیغات انتخاباتی چهره شهر را عوض کرد

به گزارش خبرنگار مهر، استان شهید پرور البرز با حضور اقوام مختلف ایرانی با سلایق گوناگون همواره آماده حماسه آفرینی و مشارکت در رویدادهای ملی بوده است.

حضور گسترده در راهپیمایی 22 بهمن، روز جهانی قدس، 13 آبان ماه و ... خود گواه این مدعاست و اینک در آستانه برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان نوپای البرز نیز آماده می شود تا جلوه های بی نظیر از حضور را به تصویر کشد.

مردم البرز آماده می شوند تا شور و شعور را در هم آمیزند و با آگاهی از شرایط نماینده اصلح و لزوم مشارکت در انتخابات با حضور خود در پای صندوقهای رای حضور حداکثری را به تصویر بکشند.

روز جاری و از آغازین ساعات شروع قانونی تبلیغات کاندیداها چهره شهر کرج نیز با انتخابات پیش رو عجین شده است.

ستادهای تبلیغاتی کاندیداهای استان البرز از دیشب با رفت و آمد فراوان همراه بوده و از صبح روز جاری با نصب پلاکاردها و بیلبوردهای در سطح شهر به اعلام برنامه ها و شعارهای تبلیغاتی خود پرداخته اند.

نکته قابل توجه در تبلیغات محیطی کاندیداهای البرز عنوان کاندیدای مستقل برای شمار زیادی از داوطلبان ورود به خانه ملت و ائتلاف احزاب اصولگرا برای چندین کاندیدای مطرح دیگر است.

توزیع هزاران ویژه نامه تبلیغاتی انتخاباتی در مراکز پر تردد شهر، پخش تراکت و ... کاملا فضای استان البرز را تبلیغاتی کرده است.

همزمان با مرکز استان البرز، در شهرستانهای نظرآباد، ساوجبلاغ و طالقان و شهرهای اقماری استان نیز موج گسترده ای از تبلیغات محیطی کاندیداها آغاز شده است.

با توجه به وجود اقوام گوناگون در استان البرز برخی کاندیداها تبیلغات خود را بر محور قومیتها منعکس کرده اند.

در انتخابات پیشین کرج 29 درصد میزان مشارکت اعلام شده است که با برنامه ریزیها و تشویق مردم به مشارکت حداکثری امید می رود این میزان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزایش یابد.

در استان البرز 78 نفر از کاندیداها تائید صلاحیت شده اند و استان البرز با توجه به تعداد کرسی هائی که در مجلس به آن تعلق گرفته، در رتبه دوم کشوری به لحاظ اقبال کاندیدا و مشارکت گسترده آنها در صحنه رقابت برای ورود به صحنه خدمتگزاری قرار دارد که بی شک این اقبال گسترده با مشارکت حداکثری مردم پای صندوق های رای افتخار بزرگی برای استان را رقم می زند.

کاندیدا در هر منطقه شهرداری می توانند دو ستاد داشته باشند

رئیس ستاد انتخابات استان البرز گفت: امسال برابر تصمیم ستاد انتخابات کشور همه کاندیدا می توانند در هر منطقه شهرداری دو ستاد انتخابات یکی ویژه خواهران و یکی ویژه برادران داشته باشند.

ناصر رجبی تصریح کرد: بنا بر قانون، کاندیدا فقط در ستاد انتخابات خود می توانند از بنر، تلویزیون ها، ویدئو فیلم و بلندگو استفاده کنند و استفاده از این ابزار در خیابانها و سطح شهر ممنوع بوده و تخلف محسوب می شود.



وی افزود: پوسترهای تبلیغاتی کاندیدا نیز باید در قطع 20 در 15 باشد و چسباندن پوسترها بهم برای بزرگ کردن آنها نیز ممنوع است.

کاندیداها در تبلیغات خود هوشیار باشند

دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کرج نیز به خبرنگار مهر گفت: کاندیدا در امور تبلیغاتی خود محتاط باشند زیرا در صورت تخلف، صلاحیت آنها مجدد در شورای نگهبان بررسی می شود.



علی فرهادی ادامه داد: رعایت اخلاق انتخابات باید در رفتار و گفتار کاندیدا مشهود و بارز باشد و کاندیدا در امور تبلیغاتی خود باید به اجرای ریز مفاد قانون اهتمام داشته باشند.

وی تصریح کرد: کاندیدا در تبلیغات و فعالیت های خود تنها به بیان توانمندی و ظرفیتهای خود آنهم در چهارچوب وظایف نمایندگی مجلس و نه بیشتر پرداخته و از هرگونه اقدام و گفتاری که در جهت تخریب و نفی دیگر کاندیدا باشد خودداری کنند.

وی گفت: اقدامات و عملکرد کاندیدا در ایام تبلیغات رصد شده و در صورت تخلف بارز و آشکار و ارجاع به دستگاه قضایی، صلاحیت آنها مجدد در شورای نگهبان بررسی می شود.

فرهادی همچنین از کاندیدا خواست که در انتخاب مسئولان ستاد خود دقت و حساسیت لازم را به خرج دهند که اشتباهات دیگران تاثیری در سرنوشت انتخاباتی آنها نداشته باشد.

وی گفت: عملکرد درست و بدون تخلف کاندیدا بی شک میزان مشارکت مردم در انتخابات را افزایش می دهد و باعث می شود مردم در انتخاب خود دچار مشکل و گمراهی نشوند



به هر روی هشت روز تا خلق حماسه ای دیگر باقیست و امید می رود در فضایی سالم و به دور از بد رفتاری کاندیداهای استان به رقابت سالم با یکدیگر پرداخته و در نهایت نیز مردم با حضور حداکثری خود پای صندوقهای رای حماسه ای دیگر از جنس حضور را به ثبت رسانند.