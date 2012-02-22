اهدای جهیزیه به 14 نوعروس کمیته امداد نمین

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز قاسم نژاد روز چهارشنبه در حاشیه ‌برگزاری کلاسهای آموزشی برای نوعروسان تحت حمایت کمیته امداد شهرستان نمین، اظهار کرد: در این راستا به هر نوعروس مبلغ ۱۰میلیون ریال به صورت نقدی، و یک جلد کلام‌الله مجید اهدا شد.

وی با اعلام اینکه نوعروسان قبل از دریافت جهیزیه از آموزشهای قبل و بعد ازدواج بهره مند می شوند، عنوان کرد: برای این تعداد نوعروسان کلاس آموزشی سه روزه‌ برگزار شد که بعد از پایان این دوره‌ی آموزشی با دریافت جهیزیه زندگی مشترک خود را آغاز کردند.

مدیر کمیته‌ امداد امام (ره) شهرستان نمین با اعلام اینکه جهیزیه ها بصورت نقد به حساب نوعروسان واریز می شود، اضافه کرد: برای این تعداد جهیزیه بیش بر 140 میلیون ریال پرداخت شده است.

قاسم نژاد با بیان اینکه کمیته‌ امداد به عنوان یک نهاد حمایتی افتخار می‌کند که چنین فضایی را برای خانواده‌های تحت حمایت فراهم کند، افزود: با همکاری و مشارکت خیران در امر ازدواج امیدواریم چنین امر خیر‌ی توسعه و تداوم یابد.

همچنین الیاس ممی زاده رئیس کمیته‌ امداد شاهرود در شهرستان خلخال نیز در گفتگو با خبرنگار مهر، از اهدای 50 دستگاه تلویزیون و 400 جفت کفش نو توسط دو خیر در این بخش خبر داد و اظهار داشت: تلویزیونها اهدایی که توسط یکی از خیران شهرستان کلور به کمیته‌ امداد اهدا شده است در بین نوعروسان و خانواده های نیازمند توزیع خواهد شد.

وی ارزش ریالی هر یک از این تلویزیونها را در حدود 2 میلیون ریال اعلام کرد.

به گفته این مسئول کفشهای اهدا شده نیز در بین دانش آموزان دختر و پسر تحت حمایت شهرستان خلخال توزیع خواهد شد.