مراسم بزرگداشت چهلمین روز شهادت احمدی روشن در قم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، این مراسم که شامگاه سه شنبه بعد از اقامه نماز مغرب و عشا در مسجد اعظم قم برگزار شد، آیات عظام نوری همدانی و علوی گرگانی، نمایندگان بیوت مراجع تقلید، تعدادی از اعضای جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نمایندگان مردم قم در مجلس شورای اسلامی، استادان و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های استان قم، دانشجویان و تعدادی از جانبازان هشت سال دفاع مقدس، بسیجیان، طلاب و روحانیون حوزه علیمه قم و اقشار مختلف مردم حضور داشتند.



در این مراسم بعد از قرائت آیاتی چند از کلام الله مجید، مداحان اهل بیت(ع) به ذکر مصیبت خاندان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) پرداختند و در ادامه مراسم نیز حجت الاسلام صالحی خوانساری از فضلا و استادان حوزه علمیه قم به ایراد سخنرانی پرداخت.



خانواده شهید مصطفی احمدی روشن نیز در این مراسم حضور داشتند که در پایان پدر این شهید از حضور اقشار مختلف مردم قم در این مراسم به خصوص مراجع تقلید تقدیر کرد.



شهید احمدی روشن صبح روز 21 دی‌ماه سال جاری بر اثر انفجار بمب مغناطیسی در خودرو متعلق به وی در میدان کتابی ابتدای خیابان گل نبی تهران بدست عوامل استکبار به شهادت رسید.

