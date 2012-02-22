برنج ایرانی و خارجی گران شد/ عدم نظارت بر کیفیت برنجهای وارداتی

جمیل علیزاده شایق در گفتگو با مهر درباره افزایش قیمت برنج با توجه به قرار گرفتن در آخرین ماه از سال، گفت: قیمت برنج تولید داخل نسبت به یک ماه گذشته در حدود 7 تا 8 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: البته قیمت برنجهای وارداتی نیز حدود 5 تا 6 درصد بالا رفته است که به دلیل فراوانی در بازار، این افزایش قیمت خیلی محسوس نیست.

دبیر انجمن تولید کنندگان برنج درباره نحوه کنترل برنجهای وارداتی مطرح کرد: برنج مورد نیاز ما از سوی کشورهای هند، تایلند، تایوان خریداری می شود اما متأسفانه وضعیت کنترل برنجهای وارداتی ضعیف است.

شایق ادامه داد: سال گذشته موضوع آلوده بودن برنجهای وارداتی مطرح شد اما هیچ مرجعی این مطلب را نتوانست تأیید کند. علیزاده شایق متذکر شد: حتی نظارتی بر قیمت برنجهای وارداتی و کیفت آن به ویژه در شهر تهران نیست و برخی افراد با قیمتهای غیر منطقی و نامناسب اقدام به فروش برنجهای وارداتی می کنند.

وی با بیان اینکه امسال 500 تا 600 هزار تن نیاز به واردات برنج داریم، گفت: میزان تولید برنج در داخل حدود 2 میلیون و 250 هزار تن است.