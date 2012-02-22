عرضه لوازم آرایشی و بهداشتی بدون برچسب فارسی غیرقانونی است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر غلامرضا کریمی در خصوص ارتقای فرهنگ سلامت خاطرنشان کرد: علاوه بر تهیه از مکان های معتبر، باید هنگام خرید این گونه مواد حتما به برچسب فارسی آنها توجه کرد.

وی ادامه داد: در اجرای قانون مواد خوردنی، آشامیدنی و آرایشی و بهداشتی، مواد خارجی وارداتی قابل عرضه و مصرف باید دارای طرح فارسی نویس و شامل مشخصات باشد.

کریمی با اشاره به مشخصات طرح فارسی اظهار داشت: شماره مجوز واردات از سازمان غذا و دارو، نام محصول یا ذکر علامت تجاری، نام کشور تولید کننده، نام شرکت وارد کننده، تاریخ تولید، تاریخ انقضا، درج سریال، طریقه مصرف و مخاطرات (در صورت لزوم) از جمله مشخصات طرح فارسی است که در غیر این صورت فرآورده های مذکور غیرمجاز و غیرقابل عرضه و مصرف هستند.

وی اضافه کرد: لوازم آرایشی و بهداشتی وارداتی زمانی مورد تایید هستند که از مبادی رسمی وارد کشور شوند و مورد تایید سازمان غذا و دارو بوده و برچسب فارسی داشته باشند همچنین فروش لوازم آرایشی و بهداشتی و اقلام غذایی وارداتی بدون برچسب فارسی غیرقانونی است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در خصوص عوارض ناشی از مصرف فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیرمجاز و تقلبی تصریح کرد: شکستگی و ریزش مو، احساس سوزش در محل مصرف، عفونت پوست و زخم های پوستی از جمله این عوارض تلقی می شود.

وی با اشاره به دلایل غیرمجاز و غیرقابل مصرف بودن کالاهایی که از طریق قاچاق وارد کشور می شوند، ابراز داشت: احتمال آلودگیهای میکروبی و آسیبهای فیزیکی برای فرآورده های آرایشی و بهداشتی قاچاق به دلیل شرایط نامناسب حمل و نقل و شرایط نامناسب نگهداری وجود دارد همچنین فرآورده های آرایشی و بهداشتی قاچاق، فاقد برگه آنالیز و اطلاعات مربوط به میزان و اجزای تشکیل دهنده آن است.

کریمی افزود: علاوه بر این اگر از نظر نحوه تولید کنترلهای لازم اعمال نشده باشد احتمال آلودگی به مواد شیمیایی مانند باقیمانده سموم، دفع آفات نباتی و مواد رادیواکتیو نیز وجود دارد.