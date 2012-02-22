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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۰

حجت الاسلام خاتمی:

خدمات ارزنده دانشگاه آزاد را نمی توان نادیده گرفت

خدمات ارزنده دانشگاه آزاد را نمی توان نادیده گرفت

زنجان - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه و امام جمعه زنجان گفت: خدمات ارزنده دانشگاه آزاد اسلامی را هیچ انسان منصفی نمی تواند نادیده بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی  شامگاه سه شنبه در دیدار رئیس و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه آزاد اسلامی زنجان با ابراز خرسندی ازفعالیت های دانشگاه آزاد اسلامی و خدمات این دانشگاه به کشور افزود: دانشگاه آزاد اسلامی دربحث کمیت به خوبی درخشیده است و باید خیز دوم این دانشگاه معطوف به امور کیفی باشد و ارتباط رشته های دانشگاه با نیاز های جامعه مورد توجه و لحاظ قرار گیرد.  
 
وی ادامه داد : تجربه ثابت کرده است که ضریب هوشی ایرانیان بالاست و نتایج المپیاد ها ومسابقات بین المللی مبین این موضوع است.
 
حجت الاسلام خاتمی به غیردولتی بودن دانشگاه آزاد اسلامی اشاره کرد و گفت: دانشگاه آزاد اسلامی نهادی مردمی است و از بودجه عمومی کشور استفاده نمی کند.
 
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان نیز به فعالیت های این نهاد آموزشی و گسترش کمی و کیفی  آن اشاره کرد و گفت : دانشگاه آزاد اسلامی زنجان صاحب عناوین برتر کشوری در عرصه های علمی، آموزشی، رفاهی و ورزشی و بزرگترین نهاد آموزش عالی استان است.
 
اصغر پرتوی ادامه داد : دانشگاه آزاد اسلامی زنجان دارای 14 هزار دانشجو ، 310 عضو هیئت علمی تمام وقت و 135 هزار مترمربع فضای آموزشی، کارگاهی، آزمایشگاهی و خوابگاههای دانشجویی برای برادران و خواهران است.
 
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی زنجان افزود : بیش از یک هزار عنوان مقاله علمی از سوی اعضای هیئت علمی این دانشگاه در مجلات معتبر علمی داخل و خارج چاپ و یا در کنگره های بین المللی ارائه شده و این واحد دانشگاهی تاکنون بیش از 33 هزار فارغ التحصیل تحویل جامعه داده است.
 
پرتوی به توسعه تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی زنجان اشاره کرد و گفت: این واحد دانشگاهی در سالهای آتی، توسعه تحصیلات تکمیلی بخصوص مقطع دکترا را در برنامه های خود دارد.
 
 
کد مطلب 1540597

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