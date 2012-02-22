رنج ورزشکاران از نبود پیست اسکی تخصصی/اسکی ورزشی پر خطر در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، اسکی یکی از ورزش های مهیجی است که چنانچه نکات ایمنی در آن رعایت نشود می تواند پرخطر باشد.



اسکی به چند نوع، اسکی آلپاین، اسکی شمالی و اسکی صحرانوردی تقسیم می شود که اسکی آلپاین شامل اسکی مارپیچ کوچک و بزرگ، اسکی سرعت و سوپر جی و همچنین اسکی ترکیبی که هم اکنون مسابقات آسیایی آن در پیست اسکی دیزین در حال برگزاری است.



کشور ایران در رشته اسکی پیشرفت های خوبی را تاکنون داشته است و امروزه در سطح آسیا حرف هایی را برای گفتن دارد ولی در جهان وضعیت نامناسبی را دارد بنابراین برای دست یافتن به سطح و نتایج بهتر باید تلاش و کوشش کرد.



تلاش و کوشش باید در کنار تجهیزات و حمایت ها باشد که امروزه این بعد در رشته اسکی ایران دارای ضعف است.



عدم حمایت فدراسیون اسکی از علاقمندان این رشته و همچنین نبود تجهیزات مناسب سبب شده تا اسکی کشور آنچنان که در خور شان جمهوری اسلامی ایران است رشد نکند.



امروزه به دلیل نبود تجهیزات از جمله پیست اسکی تخصصی برای تمرین، اسکی بازها مجبور هستند که به صورت ماهانه در شهرهای کشور برای پیدا کردن مکان تمرین سفر کنند.



متاسفانه نبود تجهیزات و امکانات سبب فوت برخی از ورزشکاران می شود که نمونه آن در همدان اتفاق افتاد و جسد فوت شدگان بعد از چند روز از زیر بهمن بیرون آورده شد.





اگر پیست تخصصی برای تمرین اسکی وجود داشته باشد دیگر شاهد رخ داد اینگونه حوادث تلخ و ناگوار نخواهیم بود و دیگر نیازی نخواهد بود که رئیس فدراسیون اسکی برای کمک به بهمن زدگان پیست اسکی تاریک دره همدان به این شهر سفر کند.



اسکی ایران که هم اکنون میزبان مسابقات آسیایی اسکی است ولی هنوز یک پیست تخصصی و یا ماشین برف ساز و برف کوب برای مهیا کردن پیست ندارد.



در حال حاضر پیست های اسکی کنونی ایران به صورت برف های طبیعی برای مسابقات آماده می شود.



فدراسیون اسکی هیچ حمایتی از ورزشکاران نمی کند



یکی از ورزشکاران اسکی باز استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: فدراسیون اسکی و همچنین هئیت اسکی استان البرز هیچ حمایتی از ما نمی کند.



سید مرتضی جعفری افزود: در حال حاضر یک پیست تخصصی در ایران وجود ندارد و برای تمرین باید در کل ایران بگردیم و مکان مناسب را برای تمرین پیدا کنیم.



وی ادامه داد: کل تمرین مفید ما در طول سال یک ماه و نیم است در صورتی که ورزشکاران کشورهای دیگر کل سال را تمرین می کنند.







وی افزود: برف های تمرین اسکی خیلی نرم است و اصلاً برای تمرین مناسب نیست ولی کشورهای دیگر پیست های مخصوص با برف های کوبیده شده و آماده دارند.



5 میلیون تومان هزینه اسکی در سال می شود



این ورزشکار البرزی از هزینه بالای این رشته ورزشی انتقاد کرد و گفت: در حال حاضر تمام هزینه های این رشته ورزشی که پنج میلیون تومان در سال است بر عهده خودمان است و هیچ مسئولی کمک نمی کند.



وی ادامه داد: تجهیزات و وسایل اسکی بالا رفته به عنوان مثال خرید کفش اسکی حداقل 700 هزار تومان هزینه دارد.



این ورزشکار البرزی با اشاره به اینکه حدود 15 سال به علاقه به ورزش اسکی پرداخته است، اظهار داشت: اسکی ایران در سطح جهانی جایگاه خوبی ندارد و از کشورهایی همچون ژاپن نیز عقب تر است.



اسکی ایران همانند زمین فوتبال بدون چمن است



رئیس فدراسیون اسکی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر ایران پیست اسکی تخصصی ندارد و همین پیست دیزین نیز به شرکت غیر دولتی اجاره داده شده است.



عیسی ساوه شمشکی افزود: متاسفانه ماشین برف ساز نداریم که در فصولی که برف نیست برف مورد نیاز را تامین کنیم و هم اکنون پیست های اسکی ایران همانند زمین فوتبال بدون چمن می مانند.





وی ادامه داد: اگر پیست تخصصی اسکی در کشور ایجاد شود، تمرینات اسکی نیز در یک مکان مستقر خواهد شد.



رئیس فدراسیون اسکی با اشاره به اینکه تا کنون ورزش اسکی ایران پیشرفت های چشمگیری داشته است، اضافه کرد: برف های پیست اسکی ایران به صورت طبیعی آماده سازی شده است در صورتی که این پیست باید برف کوبی و آب پاشی شود تا برف یخ و سفت شود و برای مسابقه و تمرین آماده شود.

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گزارش: مهدی دهقان