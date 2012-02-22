جاسوسی پلیس نیویورک از دانشجویان مسلمان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، ابراهیم هوپر مدیر ارتباطات ملی دفتر شورای روابط اسلامی در واشنگتن طی بیانیه ای اعلام کرد: مقامات دانشگاه ها باید در خط دفاعی از دانشجویان مسلمانی باشند که حقوق آنها به واسطه تاکتیکهای غیر قانونی دپارتمان پلیس نیویرک پایمال می شود. دپارتمان پلیس نیویورک به نوعی عمل می کند که گویی فراتر از قانون بوده و مدیریت تمام افراد و نهادها را نیز برعهده دارد.

این فراخوان به دنبال افشای مسئله مونیتور شدن دانشجویان مسلمان در گزارشی از سوی آسوشیتدپرس صادر شده که حتی از آنچه که پیشتر مشخص شده بود نیز فراتر رفته است.

براساس گزارش آسوشیتدپرس، پلیس مأموری را با لباس شخصی به مناطق مختلف اعزام کرده که حتی نام دانش آموزان و تعداد دفعاتی که آنها نماز می خوانند را نیز یادداشت کرده است.

کاراگاهان پلیس همچنین به طور روزانه تمام پایگاههای اینترنتی مرتبط با دانشجویان مسلمان و سازمانهای اسلامی را زیر نظر می گیرند تا هیچ گونه خطایی در آنها به ثبت نرسد.

پل بران سخنگوی دپارتمان پلیس نیویورک تصدیق کرده است که وب سایتهای چندین سازمان اسلامی دانشجویی به طورقانونی طی سالهای 2006 و 2007 زیر نظر گرفته شده است.

سلیم پاتل از اعضای بنیانگذار انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه راتلج اظهار داشت: ما از این که هدف گرفته شده ایم آزرده خاطر هستیم.

پاتل فارغ التحصیل سال 2002 دانشگاه راتلج با تأکید بر این که دانشگاه ها باید برای دانشجویان امن باشد گفت: این افراد تنها جاسوس دانشجویان مسلمان نبودند بلکه آنها جاسوسی کل دانشگاه را برعهده داشتند.

گروه های حقوق مدنی مسلمانان اقدامات پلیس را در رابطه با دانشجویان مسلمان تقبیح کرده و آن را نقض حقوق مدنی و دینی دانشجویان دانستند.

آصف اسد رئیس انجمن عرب آمریکایی مستقر در پاترسون اظهار داشت: مسئله جاسوسی در دانشگاه ها استدلال ما را در این پرونده برای درخواست انجام تحقیقات بیشتر درباره فعالیتهای جاسوسی دپارتمان پلیس نیویورک قوی تر می کند که این امر نه تنها باید از سوی دادستان کل نیویورک مورد توجه قرار گیرد بلکه دادستان نیوجرسی و دادستان در سطح فدرال نیز باید آن را مدنظر داشته باشند.

اتحادیه آزادیهای مدنی آمریکا از نیوجرسی و چهارده گروه در نیوجرسی نامه ای به فرماندار نیوجرسی ارسال کرده و از وی خواسته اند درباره جاسوسی های دپارتمان پلیس نیویورک در جوامع اسلامی از جمله مسجدی در انگلوود تحقیق کند.

انجمن دانشجویان مسلمان دانشگاه راتلج نیز ستاد اینترنتی راه اندازی کرده و از مدیران این دانشگاه خواسته اند اطلاعات خود را در این زمینه مطرح کنند تا سایرین نیز دریابند چرا دپارتمان پلیس نیویورک دست به این اقدام زده است.