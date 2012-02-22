انتخاب نام های نامناسب فرهنگ اصیل ایرانی را از بین می برد

جهانشیر امینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تاثیر انتخاب نام در شکل دهی شخصیت افراد اظهار داشت: نام های فرزندان باید برایند شخصیت کودکان، اجداد، فرهنگ و تمدن ایرانی و اسلامی باشد و به همین دلیل باید در این راستا برنامه ریزی های لازم برای فرهنگ سازی در بین مردم در دستور قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه توجه به ذخایر فرهنگی و اعتقادی مهمترین عامل در انتخاب نام نیکو برای فرزندان در جامعه به شمار می رود، افزود: انتخاب نام مناسب تاثیر بسیاری بر شخصیت افراد دارد و این مهم باید در بین اقشار مختلف جامعه نهادینه و ترویج داده شود.

رئیس دانشگاه کردستان ادامه داد: باید با کمک نهادهای فرهنگی و دستگاه های مسئول در این بخش بسترهای لازم برای انتخاب نام مناسب برای کودکان در جامعه فراهم شود و در این راستا از ظرفیت های بسیار بالای دانشگاهی و منابع پژوهشی استفاده شود.

امینی با بیان اینکه نام مناسب می تواند بر آینده فرد تاثیرگذار و موثر باشد، گفت: باید با برنامه ریزی مناسب، تلاش مسئولان و دستگاه های فرهنگی استان و فرهنگ سازی مناسب از طریق رسانه های جمعی برای نهادینه کردن نام های متناسب با فرهنگ ایرانی و اسلامی تلاش شود.

وی یاد آور شد: با غنای فرهنگی و تمدن بالای ایرانی باید همواره الگوی جهانیان باشیم و با پیروی از آداب، سنت ها، مذاهب و نام های ائمه و پیامبران جایگاه والای خود را نیز در فرهنگ نام گزینی حفظ کنیم.

رئیس دانشگاه کردستان در پایان گفت: کشورهای غربی در جنگ نرم با حمله به اعتقادات، فرهنگ ها، باورها و ترویج نام های نامتناسب در پی نابودی فرهنگ های دیگر جوامع هستند و هوشیاری در این زمینه لازم و ضروری است.