خروج آمریکا از عراق اشتباه بود/ هشدار نسبت به نفوذ القاعده در سوریه

به گزارش خبرگزاری مهر، مایک راجرز اظهار داشت: خروج نیروهای آمریکایی از عراق اشتباه بزرگی بود چرا که تلاش های واشنگتن برای مقابله با القاعده و جلوگیری از نفوذ آن به سوریه را از بین برد.

وی با بیان این مطلب افزود: آمریکا در شرایط فعلی برخی عملیات نظامی محدودی را در عراق انجام می دهد و دیگر نمی تواند مثل سابق حوادث را پیگیری کند.

رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا در ادامه نسبت به پیامدهای نفوذ القاعده عراق به سوریه هشدار داد. در همین حال "استفان بیدل" عضو شورای روابط خارجی آمریکا نیز نسبت به تحولات کنونی سوریه و خطر طائفه گرایی در این کشور هشدار داد.

وی گفت: مناقشه فعلی درسوریه از چارچوب سیاسی خارج و به سوی طائفه گرایی پیش می رود و این مسئله ای است زمینه دخالت دیگر گروه های منطقه ای را در این کشور فراهم می کند.

گفتنی است اظهارات راجرز دنباله رو سخنان اخیر برخی مقامات آمریکایی درباره نفوذ القاعده درسوریه است. به گفته این مقامات، القاعده حامی مخالفان سوریه است و در انفجارهای تروریستی اخیر در دمشق و حلب نقش داشته است.