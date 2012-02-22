حسین شیخ الاسلام مشاور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی در آستانه سالروز تأسیس دارالتقریب مذاهب اسلامی به خبرنگار مهر گفت: دوحوزه علمی دینی فیضیه قم و الازهر در زمان شیخ شلتوت و آیت الله بروجردی دست به این ابتکار زدند و هردو می‎دانستند استکبار از برخی اختلافات جزئی مسلمین سوء استفاده می کند تا هرچه بیشتر به سرنوشت و مقدرات ملل اسلامی نفوذ ‌کند.

وی افزود: ظرفیت بالایی برای دلسوزی اسلام در ایندو مرکز وجود داشت و مسئولان وقت توانستند با این اصل واضح که مسلمین از کفار به ما نزدیکترند و کفار نباید مقدرات و سرنوشت مسلمانان را رقم بزنند( در توطئه‎هایی که بویژه از سوی حکومتهای وقت دوکشور وجود داشت) بخوبی این راه را باز کنند .

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه چه اقداماتی باید از سوی مراکز علمی و دینی جهان اسلام بویژه این دو مرکز در سطوح مختلف اجرا شود تا جهان اسلام به دوران تمدن سازی خویش برگردد گفت: با توجه به بیداری اسلامی فعلی در منطقه، نظریه پردازی برای حکومت اسلامی و اداره آن از اهم واجبات است که مراکز علمی دینی جهان اسلام باید به آن بپردازند.

وی تأکید کرد: بویژه در قم که تجربه عملی در این زمینه را دارد. امروز به یک توضیح عامه فهم از حکومت اسلامی و حل مشکلات نظری‏ که حکومتهای اسلامی از نظر پیچیدگیهای جدید بین الملل، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مردم سالاری و مدنی امروزه پیش آمده نیازمندیم.

شیخ الاسلام در مورد اینکه روحیه تقریب مذاهب اسلامی چگونه به تمدن سازی اسلامی منجر می‎شود نیز گفت: سرمایه بزرگی در تمدن اسلامی نهفته است که این سرمایه باید کشف و به بهره برداری برسد. نیاز به این همکاری و پاسخ دادن فقه اسلامی به مسائل وجود دارد. مسئله مهم این است که همه با هم کار کنند اگر قرار باشد اهل سنت کار کند و ما نتیجه‎اش را قبول نکنیم ویا بالعکس، فایده‏ای ندارد.

وی درادامه یادآور شد: مهم این است که همه با هم کار کنیم و نتیجه‎اش را همه بپذیریم. و این چنین کارکردن چیزی است که دشمن از آن می‎ترسد.

شیخ الاسلام با تأکید بر ضرورت ایجاد زمینه گفتگو بین کشورهای اسلامی، افزود: بی شک باید با اطمینان دادن به طرف مقابل برای مذاکره، اینکه او را می‎پذیریم و قبول داریم گفتگوهای مؤثر داشته باشیم. اکنون با این بیداری که در کشورهای اسلامی منطقه آغاز شده در زمینه گفتمان سازی اقدامات خیلی خوبی می‏توان انجام داد.