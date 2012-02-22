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۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۲۸

نظریه‌پردازی برای حکومت اسلامی ضرورت دنیای امروز است

نظریه‌پردازی برای حکومت اسلامی ضرورت دنیای امروز است

مشاور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه با توجه به بیداری اسلامی در منطقه، نظریه پردازی برای حکومت اسلامی و اداره آن از اهم واجبات است یادآور شد: مراکز علمی دینی جهان اسلام باید به این مسئله توجه کنند.

حسین شیخ الاسلام مشاور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی در آستانه سالروز تأسیس دارالتقریب مذاهب اسلامی به خبرنگار مهر گفت: دوحوزه علمی دینی فیضیه قم و الازهر در زمان شیخ شلتوت و آیت الله بروجردی دست به این ابتکار زدند و هردو می‎دانستند استکبار از برخی اختلافات جزئی مسلمین سوء استفاده می کند تا هرچه بیشتر به سرنوشت و مقدرات ملل اسلامی نفوذ ‌کند.

وی افزود: ظرفیت بالایی برای دلسوزی اسلام در ایندو مرکز وجود داشت و مسئولان وقت توانستند با این اصل واضح که مسلمین از کفار به ما نزدیکترند و کفار نباید مقدرات و سرنوشت مسلمانان را رقم بزنند( در توطئه‎هایی که بویژه از سوی حکومتهای وقت دوکشور وجود داشت) بخوبی این راه را باز کنند .

مشاور رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد اینکه چه اقداماتی باید از سوی مراکز علمی و دینی جهان اسلام بویژه این دو مرکز در سطوح مختلف اجرا شود تا جهان اسلام به دوران تمدن سازی خویش برگردد گفت: با توجه به بیداری اسلامی فعلی در منطقه، نظریه پردازی برای حکومت اسلامی و اداره آن از اهم واجبات است که مراکز علمی دینی جهان اسلام باید به آن بپردازند.

وی تأکید کرد: بویژه در قم که تجربه عملی در این زمینه را دارد. امروز به یک توضیح عامه فهم از حکومت اسلامی و حل مشکلات نظری‏ که حکومتهای اسلامی از نظر پیچیدگیهای جدید بین الملل، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، مردم سالاری و مدنی امروزه پیش آمده نیازمندیم.

شیخ الاسلام در مورد اینکه روحیه تقریب مذاهب اسلامی چگونه به تمدن سازی اسلامی منجر می‎شود نیز گفت: سرمایه بزرگی در تمدن اسلامی نهفته است که این سرمایه باید کشف و به بهره برداری برسد. نیاز به این همکاری و پاسخ دادن فقه اسلامی به مسائل وجود دارد. مسئله مهم این است که همه با هم کار کنند اگر قرار باشد اهل سنت کار کند و ما نتیجه‎اش را قبول نکنیم ویا بالعکس، فایده‏ای ندارد.

وی درادامه یادآور شد: مهم این است که همه با هم کار کنیم و نتیجه‎اش را همه بپذیریم. و این چنین کارکردن چیزی است که دشمن از آن می‎ترسد.

شیخ الاسلام با تأکید بر ضرورت ایجاد زمینه گفتگو بین کشورهای اسلامی، افزود: بی شک باید با اطمینان دادن به طرف مقابل برای مذاکره، اینکه او را می‎پذیریم و قبول داریم گفتگوهای مؤثر داشته باشیم. اکنون با این بیداری که در کشورهای اسلامی منطقه آغاز شده در زمینه گفتمان سازی اقدامات خیلی خوبی می‏توان انجام داد.

کد مطلب 1540611

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