همسویی نمایندگان پارلمان بریتانیا با سیاست های جنگ طلبانه دولت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس تی وی، قانونگذاران انگلیس به لایحه ای که در صدد بود تا هرگونه ماجراجویی و اقدام نظامی علیه ایران را محکوم کند رای منفی داده و خود را با سیاست های جنگ طلبانه دولت خود همسو نشان دادند.

این اقدام پس از طرحی بود که "جان بارون" از اعضای پارلمان بریتانیا در آن خواستار مردود شمردن امکان حمله انگلیس ارائه کرده بود.

طرح پیشنهادی با مخالفت 285 نفر از نمایدگان پارلمان روبرو و وتوشد. 6 نفر با آن موافق بودند و 2 نفر هم رای ممتنع به این پیشنهاد داده بودند.

در حالی نمایندگان و مقامات انگلیسی اقدامات و گفته‏های جنگ طلبانه ه علیه ایران انجام می دهند که کشور فوق با بدترین بحران اقتصادی از زمان جنگ جهانی دوم مواجه است.

اوایل این ماه گزارشی در بریتانیا منتشر شده بود که در آن توانایی این کشور برای هرگونه اقدامات خصمانه علیه دیگر کشورها مانند آنچه در لیبی اتفاق افتاد زیر سؤال برده شده بود.

مخالفین ماجراجویی های دولت بریتانیا بر این باورند که مشارکت این کشور در هرگونه جنگی می تواند بودجه های دفاعی را بالا برده و به اقتصاد رو به زوال آن آسیب های جدی بزند.