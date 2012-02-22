به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی اکبری صبح چهارشنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران استان افزود: انتقال پنج بیمار خانم باردار از دیگر اقدامات بوده است.

وی اظهار داشت: امداد رسانی به 529 نفر و اسکان 321 نفر مسافر در راه مانده نیز در این مدت انجام شد.

اکبری گفت: رهاسازی بیش از 95مورد وسیله نقلیه از برف از دیگر اقدامات است.

توزیع برق گلستان نیز در این جلسه اعلام کرد: با عنایت به اینکه بیش از 18 روستا در سطح استان فاقد برق بودند عملیات رفع عیوب پس از بازگشایی مسیر ها انجام و یا در خال انجام است.

به گزارش هواشناسی گلستان، وضعیت دما در نیمه شب و بامداد روز پنجشنبه و جمعه در نواحی شهری تا 5- و در ارتفاعات بین 10- و 15- خواهد رسید

همچنین وزش باد نیز در مناطق کوهستانی محتمل است ضمن اینکه دو روز آتی نیز شاهد یخبندان نیز خواهیم بود.