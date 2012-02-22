ابراز نگرانی سازمان امنیت آمریکا از هکرهای ناشناس

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه هکرهای ناشناس در مدت یکسال اخیر حملات سایبری گسترده ای را در مقابل سازمانها و شرکتهای مختلف در بسیاری از کشورها انجام داده اند.

اکنون "ژنرال کیث الکساندر"، رئیس سازمان امنیت ملی آمریکا در جلسه ای که با مقامات کاخ سفید داشت، نگرانی خود را نسبت به حملات سایبری این هکرها نشان داد.

این خطر هنوز به عنوان یک تهدید قریب الوقوع شناخته نمی شود اما می تواند نگران کننده باشد. به اعتقاد سازمان امنیت ملی آمریکا هکرهای گروه ناشناس هنوز توان آتشین لازم را برای اینکه بتوانند بخشهای استراتژیک برای امنیت آمریکا را در معرض خطر قرار دهند به دست نیاورده اند اما این سازمان مرموز با جذب هکرهای جدید ظرف 2 تا 3 سال آینده می تواند به یک دشمن بالقوه تبدیل شود.

براساس گزارش Itworld، به ویژه این ترس متوجه شبکه های توزیع انرژی است که به طور بالقوه یک هدف استراتژیک برای حملات هکری به شمار می روند.

همچنین بسیاری از کارشناسان معتقدند که حملات هکرها می توانند سرورهای برپایه سرویس DNS را منهدم کنند.

به طوریکه یک حمله برپایه سرویس DNS می تواند بر سراسر شبکه اینترنت تاثیر منفی برجای بگذارد. درحقیقت، گروه ناشناس به تازگی در سایت Pastebin.com یک ویدیوی تهدید را با عنوان "عملیات خاموشی جهانی" قرار داده است.

برپایه این تهدید، "عملیات خاموشی جهانی" حمله به روت های سروهای DNS اینترنت را برای 31 مارس پیش بینی می کند. هدف از این حمله کشتن یا بی اثر کردن موقت شبکه است.