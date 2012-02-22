عدم همکاری بانک ملت با روند پرداخت ارز تحصیلی به دانشجویان

حسن مسلمی نائینی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بانک ملت در ارائه ارز تحصیلی به دانشجویان همکاری نمی کند و در این زمینه بخشنامه ای صادر کرده است. هر چند بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که تمام بانکها ارز تحصیلی ارائه می دهند اما این بانک از همکاری با وزارت علوم ممانعت می کند.

وی تاکید کرد: این امر موجبات نارضایتی ارباب رجوع را فراهم کرده و مراجعه کنندگان به بانک ملت بخشنامه عدم همکاری این بانک را در اختیار وزارت علوم قرار دادند.

در عین حال معاون بورس و امور دانشجویان خارج وزارت علوم از همکاری بانک ملی ایران با دانشجویان به منظور پرداخت ارز تحصیلی تشکر کرد و گفت: بانک ملی با دانشجویان و خانواده هایشان در ارائه ارز تحصیلی همکاری کرد و 80 درصد معرفی نامه های دانشجویان برای دریافت ارز تحصیلی با هزینه شخصی برای بانک ملی صادر شده است.

مسلمی نائینی با بیان اینکه 11 هزار و 577 معرفی نامه به تمام بانکها صادر شده است، تاکید کرد که اکثر دانشجویان و خانواده هایشان موفق به دریافت ارز تحصیلی شدند.

وی ابراز امیدواری کرد بانک مرکزی برای بانک ملی حساب مجزایی به منظور افزایش سهمیه ارزی در نظر گیرد تا بتوان به تعداد بیشتری از دانشجویان خدمات ارز تحصیلی داد ولی سهمیه ارزی بانک ملی محدود است.