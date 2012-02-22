جواد افهمی نویسنده در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: حوزه هنری چندی است که طی توافقاتی با نویسندگان، قصد دارد بخش‌هایی از تاریخ معاصر کشور را به صورت رمان‌های مستند و متکی بر واقعیات تاریخی برای گروه سنی نوجوانان دبیرستانی تولید کند. به همین جهت به من نیز گفته شد که در این زمینه درباره کودتای 28 مرداد سال 32 تحقیقاتی کنم و در این زمینه مذاکراتی را با حوزه هنری آغاز کردم.

وی افزود: البته هنوز نتیجه این مذاکرات قطعی نشده است و من مشغول تحقیق درباره موضوع مورد نظر هستم. در خلال تحقیقات و مطالعاتی که داشتم، متوجه شدم دست‌های مرموزی که در پیروزی کودتای 28 مرداد، تاثیرگذار بودند، همین‌طور دیگر عوامل پیروزی کودتا جذابیت موضوعی بسیار زیادی دارند که باعث می‌شود، ظرفیت فوق‌العاده‌ای برای بیانشان در قالب رمان به وجود بیاید و یک نویسنده بتواند درباره هرکدام از این شخصیت‌ها یا وقایع، یک رمان 150 صفحه‌ای بنویسد.

نویسنده رمان «سوران سرد» در ادامه گفت: وقتی در کتابخانه‌های کشور به دنبال کتاب مرجع درباره کودتای 28 مرداد می‌گشتم، به شخصیت اردشیر ریپورتر برخوردم که جاسوس MI6 بوده و هنوز در قید حیات است و در لندن زندگی می‌کند. در یکی از کتاب‌هایی که عبدالله شهبازی در زمینه 28 مرداد نوشته است، گزارش‌های مستندی وجود دارد که موضوعات مختلف در آن، در کنار هم قرار گرفته در نهایت این نتیجه گرفته شده است که شخصیتی که در آن زمان کاملا مرموز و موذیانه عمل کرده، اردشیر ریپورتر بوده است.

افهمی گفت: اتفاقاً شخص ریپورتر بعد از انتشار این کتاب به سفارت ایران در لندن رفته و اعتراض خود را نسبت به چاپ آن اعلام کرد، اما هیچ‌کدام از حقایق بیان شده در کتاب را رد یا انکار نکرد. او درخواست گفتگو با شهبازی را داشته و گفته می‌توانیم با هم درباره به وقایع به حکومت رسیدن رضاخان هم بحث کنیم.

این نویسنده ادامه داد: متاسفانه در میان نسل جوان و نوجوان ما زیاد به مطالعه کتاب‌های تاریخ صرف، تمایل نشان داده نمی‌شود. به نظرم به همین دلیل است که حوزه هنری تصمیم گرفته است چنین طرحی را عملی کند و از نویسندگان خواسته است تا درباره واقعیات تاریخی معاصر کشورمان تحقیق کرده و رمان بنویسند تا مقاطع مهم تاریخی کشورمان خوانده شده و فراموش نشوند. در این زمینه، واقعیات و شخصیت‌های زیادی هستند که می‌توانند از عوامل تشکیل‌دهنده یک رمان جذاب باشند. به عنوان مثال اشرف خواهر محمدرضا پهلوی، پدیده جالبی در این کودتا بوده و تاثیر زیادی در پیروزی آن داشته است.

وی در پایان گفت: در حال حاضر مشغول مطالعه کتاب‌های مرجع و تاریخی هستم و درباره مستندات 28 مرداد تحقیق می‌کنم. این که رمانی در این باره برای حوزه هنری و انتشارات سوره مهر بنویسم، بعدا مشخص خواهد شد.