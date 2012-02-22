نحوه برگزاری مناظره‌ انتخاباتی در دانشگاهها/ حدود اختیارات تشکلها

دکتر غلامرضا خواجه سروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به نحوه برگزاری مناظره و تریبون آزاد در زمینه انتخابات مجلس نهم در دانشگاه ها، افزود: در این زمینه برنامه مدون در اختیار دانشگاه ها قرار دارد و شورای فرهنگی و هیئت نظارت در دانشگاه ها بر روند اجرای مناظره و تریبون آزاد در دانشگاه ها نظارت دارند.



معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، با بیان اینکه نیازی به تدوین دستورالعمل اجرای مناظره های انتخاباتی در دانشگاه ها نیست، اظهار داشت: دستور العمل های مورد نیاز در زمینه برگزاری مناظره های انتخاباتی در آیین نامه های هیئت نظارت و تشکل های دانشجویی آمده است از این رو برای برگزاری مناظره و تریبون آزاد در زمان باقی مانده تا انتخابات مجلس شورای اسلامی نیاز تدوین و ابلاغ به دستور العمل و یا آیین نامه خاصی نیست.



وی در خصوص انتخاب افراد برای دعوت در مناظره های انتخاباتی خاطرنشان کرد: در این زمینه تشکل های دانشجویی اختیار کامل دارند و می توانند افراد مورد نظر را به هیئت نظارت در دانشگاه معرفی می کنند.



خواجه سروی ادامه داد: هیئت نظارت پس از بررسی و ارزیابی افراد معرفی شده از سوی تشکل های دانشجویی، مجوز برگزاری مناظره های انتخاباتی در دانشگاه را بر اساس آیین نامه ها ارائه می دهد.



وی با تاکید بر اینکه از قبل از دانشگاه ها خواسته شده است تا زمینه را برای افزایش مشارکت دانشگاهیان در انتخابات فراهم کنند، ادامه داد: تشکل های دانشجویی در زمینه هزینه های برگزاری مناظره و اینکه چه مباحثی در مناظره گفته شود و چه مباحثی مطرح نشود، توجیه شده اند.