به گزارش خبرنگار مهر، یکی از درخواست‌های علی صانعی از کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال حضور یک مربی بدنساز در کادر فنی این تیم بوده، مربی که قرار است در اردوی پیش از مسابقات قهرمانی آسیا در جمع ملی پوشان فوتسال ایران حضور یابد.

براساس این گزارش، با توجه به سابقه حضور "لوییز کارلوس پایم" در تیم ملی فوتسال از این مربی به عنوان گزینه نخست برای همراهی صانعی و دستیارانش در تیم ملی یاد می‌شود. این مربی برزیلی که هم اکنون با تیم فوتسال فولادماهان اصفهان درحال همکاری است قرار است پس از پایان مسابقات لیگ برتر فوتسال به اردوی تیم ملی بپیوندد.

اردوی نهایی تیم ملی فوتسال کشورمان برای حضور در دوازدهمین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی آسیا از تاریخ 6 فروردین ماه 1390 در کمپ تیم‌های ملی برگزار خواهد شد.